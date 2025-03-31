Под пирамидой Хефрена обнаружили саркофаг на глубине более 180 метров: что внутри

Пирамиды в Египте / © pixabay.com

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Ученые заявили о чрезвычайном открытии под пирамидой Хефрена в Египте. По словам исследователей, на глубине более 180 метров под комплексом обнаружена загадочная камера с саркофагом. Это открытие, как утверждают ученые, может кардинально изменить представление об истории цивилизаций, существовавших до фараонов.

Об этом рассказывает издание T4.

Работу на объекте осуществляет международная команда археологов, среди которых представители Университета Пизы, Университета Стратклайда, а также египтолог Армандо Меи. Исследователи использовали современную радиолокационную технику (SAR), позволяющую создавать трехмерные изображения подземных структур. По их словам, именно эта технология зафиксировала на большой глубине неизвестную полость, вероятно, содержащую древний саркофаг.

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Однако некоторые эксперты подвергли сомнению глубину таких заявлений. Профессор Лоуренс Коньерс, специалист по радарным технологиям, в комментарии изданию Daily Mail заявил, что "радар вряд ли способен проникать на сотни метров в грунт", и обычно ограничивается 10-12 метрами.

В ответ на критику команда исследователей настаивает: их выводы основываются на объективных данных и передовых алгоритмах анализа. Они отмечают, что полученные изображения подтверждают существование не только саркофага, но и сложной инфраструктуры: водоканалов, подземных проходов и даже возможных останков древнего города на глубине более километра под пирамидами.

План гробницы. / © Фото из открытых источников

Более того, исследователи утверждают, что некоторые подземные сооружения могут иметь возраст до 38 тысяч лет. Такое заявление вызвало еще больший резонанс в научном сообществе.

"Это действительно странно", - прокомментировал профессор Коньерс. - "К тому времени человечество еще не создавало мост".

Пока официальные египетские учреждения воздерживаются от доказательства либо опровержения открытия, археологи продолжают исследование. Они уверяют: находка может стать "археологической революцией", но требует независимой проверки и дальнейших раскопок.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили огромную гробницу одного из древнейших фараонов Древнего Египта. Но поскольку внутри не осталось мумии, его личность остается загадкой.