Под поверхностью Луны обнаружили неожиданное движение: что там происходит

Под влиянием гравитационного тяготения Земли и Солнца Луна испытывает приливный эффект, т.е. его форма и гравитации изменяются.

Ученые совершили неожиданное открытие, в котором говорится, что между мантией Луны и ядром спутника Земли находится частично расплавленный слой горной породы.

Об этом пишет ScienceAlert.

Ученые провели анализ новых данных, полученных из орбитальных космических аппаратов, вращающихся вокруг Луны, описывающих твердость спутника Земли под гравитационным влиянием Земли и Солнца, и обнаружили, что глубоко в недрах Луны он не везде жесткий.

Астрономы обнаружили, что у мантии Луны толстая, вязкая зона, которая поднимается и опускается.

"Моделирование, основанное на полученных данных, показывает, что, вероятнее всего, в нижней части жесткой мантии Луны перед ядром находится зона низкой вязкости. Идея о том, что такой нетвердый слой существует, ученые предполагали уже давно, но до сих пор имеющиеся данные не могли четко сказать, действительно ли это на самом деле», — говорится в сообщении.

Как объясняют ученые под влиянием гравитационного притяжения Земли и Солнца Луна испытывает приливной эффект, то есть его форма и гравитации изменяются.

"Моделирование, описывающее природу горных пород, находящихся глубоко в недрах Луны, указывает на то, что слой под жесткой мантией должен быть вязким, чтобы объяснить данные наблюдений. Легче всего объяснить зону низкой вязкости частичным расплавлением в слое горных пород, которые богаты ильменитом. Подобное явление уже было недавно обнаружено на Марсе благодаря сейсмическим данным ", — говорится в исследовании.

Авторы исследования считают, что если в ближайшие годы на Луне появится постоянная база, то можно получить сейсмические данные непосредственно на поверхности спутника Земли. Таким образом можно точно определить, что же на самом деле происходит в недрах Луны.

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