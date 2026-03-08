Под руинами Древнего Рима бродят удивительные гигантские существа, удивившие ученых

Древний Рим

В столице Италии среди древних руин Рынка Траяна бурлит скрытая жизнь. Этот масштабный торговый и административный комплекс, построенный около 110 нашей эры, сегодня населяют не римские легионеры, а уникальная колония пресноводных крабов.

Об этом пишет Discover Wildlife.

Среди подземных водных путей античной достопримечательности исследователи обнаружили большую популяцию пресноводных крабов — вида, находящегося под угрозой исчезновения на всей территории южной Европы. Колония была замечена только в 1980-х годах, поэтому точное время ее появления остается загадкой. Вероятно, ракообразные существуют здесь сотни лет.

Как отмечает исследователь экосистемы Эмануэле, ученые обратили внимание на нетипичные размеры этих жителей. Обычно пресноводные крабы имеют размер тела около 5 сантиметров, однако особи из Рынка Траяна вырастают до 7 сантиметров.

«Похоже, что это случай изолированного популяционного гигантизма. Это явление часто наблюдается на островах, где отсутствие природных хищников и множество безопасных тайников способствуют дополнительному физиологическому росту», — объясняет эксперт.

Жизнь в пустых залах древнего комплекса оказалась чрезвычайно комфортной для ракообразных. Здесь сформировалась закрытая экосистема с постоянным доступом к пище. Рацион крабов состоит из мертвых грызунов, тараканов, растений и остатков пищи. Кроме того, территория Рынка Траяна закрыта для свободного посещения, что минимизирует негативное влияние человеческого фактора.

Большую часть времени животные проводят в прохладных подземных укрытиях, выходя на поверхность преимущественно ночью или в дождливые дни.

«Наблюдать за демонстрацией силы этой особи было похоже на наблюдение за последним гладиатором Рима. Это ярко показывает, насколько устойчива может быть дикая природа, если мы оставим для нее хоть немного пространства», — подытожил Эмануэле.

