Под территорией Китая обнаружены колоссальные структуры, которые могут переписать историю Земли

Вулканическая активность / © Associated Press

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Geology , выявило масштабный ряд окаменевших вулканов под Сычуаньской впадиной на юге Китая . Находка может просмотреть современные представления о тектонической и климатической истории Земли.

Об этом рассказывает Daily Galaxy .

Проект возглавляли исследователи из PetroChina и Нанкинского университета, сочетая аэрофотосъемку с глубоким бурением, чтобы исследовать вулканическую систему, не действовавшую около 800 миллионов лет.

Большая скрытая вулканическая система

Континент Родиниа. / © Фото из открытых источников

Открытие началось с аэромагнитной съемки, обнаружившей полосу железистой породы шириной 50 км на глубине около 6 км – признак древней вулканической активности. Для доказательства исследователи пробурили семь скважин глубиной от 3,6 до 6,5 км. Химический анализ показал магматическое происхождение пород, а радиометрическая датировка определила возраст вулканической дуги от 770 до 820 миллионов лет – период распада суперконтинента Родиниа.

Неожиданное расположение и субдукция плоской плиты

Вулканическая дуга расположена более чем в 800 км от привычных зон субдукции. Исследователи объясняют это явление субдукцией плоской плиты, когда океаническая плита скользит почти горизонтально под континентом на большое расстояние, прежде чем погрузиться в мантию. Такая конфигурация могла формировать два вулканических фронта: один на краю континента, другой глубоко внутри него. Подобные закономерности наблюдаются сегодня в Андах.

Влияние на давние климатические циклы

Вулканическая активность оказывает значительное влияние на глобальный углеродный цикл. Масштабная вулканическая дуга могла воздействовать на климат Земли в неопротерозое, периоде, отмеченном резкими изменениями окружающей среды. Некоторые ученые предполагают, что подобная вулканическая активность могла отчасти способствовать явлению "Земля-снежок", когда ледяные щиты простирались близко к экватору.

Естественный архив глубинных процессов Земли

Открытие 640-километровой окаменевшей вулканической дуги под Сычуаньской впадиной дает уникальную возможность исследовать внутренние процессы Земли почти миллиард лет назад. Геологи надеются увязать эти структуры с формированием и распадом континентов, а также с влиянием на давние климатические циклы планеты.