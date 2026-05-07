В южной части Тихого океана ученые окончательно обнаружили местонахождение и границы Зеландии — огромного затопленного массива суши, который все чаще называют восьмым континентом Земли. Почти вся эта территория скрыта под водой, а над поверхностью океана выступает лишь небольшая часть.

Об этом сообщило издание Earth.com.

По оценкам ученых, площадь Зеландии составляет около 5 миллионов квадратных километров. Это делает ее одним из крупнейших континентальных образований на планете. В то же время примерно 95% этой территории находится под водой. Над океаном возвышаются лишь отдельные участки, среди которых — Новая Зеландия.

Исследователи считают, что Зеландия сформировалась после распада Гондваны — древнего суперконтинента, в состав которого входили современные Африка, Южная Америка, Антарктида, Австралия и часть Азии. По словам ученых, примерно 85 миллионов лет назад этот массив суши начал отделяться от Западной Антарктиды, а позже — от Австралии.

В процессе движения тектонических плит земная кора в регионе постепенно становилась тоньше и охлаждалась. Из-за этого значительная часть континента опустилась ниже уровня моря.

В течение десятилетий геологи предполагали, что подводные хребты и плато в этой части Тихого океана могут быть остатками отдельного континента. Однако окончательного подтверждения этой теории долгое время не было.

Новые исследования помогли изменить взгляд на Зеландию. Ученые применили геохронологию — метод определения возраста пород с помощью радиоактивного распада. Также они исследовали магнитные аномалии и проанализировали образцы горных пород, которые подняли с океанического дна.

«Датируя эти породы и изучая магнитные аномалии, которые они представляли, мы смогли нанести на карту основные геологические единицы по всей Северной Зеландии», — пояснили исследователи.

Во время исследования ученые обнаружили песчаник, вулканическую гальку и базальтовую лаву возрастом от раннего мела до эоцена. Магнитные данные также показали следы древней вулканической активности, что помогло точнее определить границы континента.

По словам исследователей, эти результаты подтверждают, что Зеландия является не случайным фрагментом океанической коры, а отдельной континентальной структурой со своими геологическими особенностями.

Ученые отмечают, что изучение Зеландии помогает лучше понять процессы движения тектонических плит, формирования континентов и изменения поверхности Земли в течение миллионов лет. Кроме того, исследование этого региона может дать новые данные о древних климатических изменениях и эволюции океанов.

Несмотря на новые открытия, значительная часть Зеландии до сих пор остается малоисследованной. В будущем ученые планируют использовать глубоководное бурение и сейсмическую визуализацию, чтобы подробнее изучить скрытый континент.

