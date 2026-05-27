Под Тихим океаном ядро Земли внезапно изменило движение: что обнаружили спутники

Ученые обнаружили необычные изменения в движении расплавленного железа в недрах Земли. Данные спутников Европейского космического агентства показали, что часть внешнего ядра под Тихим океаном в 2010 году изменила направление движения.

Об этом сообщило Европейское космическое агентство.

Ученые зафиксировали необычное поведение внешнего ядра Земли — слоя расплавленного металла, расположенного примерно в 2200 километрах под поверхностью планеты. Именно он отвечает за формирование магнитного поля Земли.

При анализе спутниковых и наземных наблюдений исследователи установили, что в 2010 году большой регион жидкого железа под экваториальной частью Тихого океана изменил направление движения. Если раньше потоки там преимущественно двигались на запад, то впоследствии начали смещаться на восток.

Результаты работы опубликовали в журнале Journal of Studies of Earth’s Deep Interior. В исследовании использовали данные, собранные с 1997 до 2025 года. Ученые анализировали информацию миссий Swarm и CryoSat Европейского космического агентства, а также спутников CHAMP и Ørsted.

Исследователи отмечают, что ранее внешнее ядро считали относительно стабильной системой. В то же время новые данные показали, что изменения в потоках могут происходить значительно быстрее, чем предполагали ранее.

Ведущий автор исследования Фредерик Даль Мадсен из Эдинбургской школы геологических наук заявил, что масштабный разворот потока под Тихим океаном ставит новые вопросы о процессах в глубоких слоях Земли. По его словам, пока неизвестно, было ли это изменение кратковременной аномалией, частью циклического процесса или новым этапом циркуляции ядра.

В исследовании также говорится, что после 2020 года восточный поток начал ослабевать. Ученые обратили внимание, что эти процессы совпали с изменениями во внутреннем ядре Земли, которые фиксировали геодезические и сейсмологические наблюдения.

Спутники миссии Swarm, запущенные в 2013 году, оборудованы высокочувствительными магнитометрами для измерения магнитного поля Земли. Благодаря этому исследователи могут отделять сигналы из ядра планеты от влияния океанов, земной коры, ионосферы и магнитосферы.

В Европейском космическом агентстве отмечают, что длительные спутниковые наблюдения позволяют отслеживать изменения в динамике ядра Земли в течение многих лет. Это помогает точнее исследовать процессы, которые влияют на геомагнитное поле планеты.

Ученые подчеркивают, что движение расплавленного железа во внешнем ядре не представляет угрозы для людей. В то же время именно оно формирует магнитное поле Земли, которое защищает планету от солнечного излучения и влияет на работу навигационных систем и спутников.

