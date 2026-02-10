Под Турцией назревает сильное землетрясение: ученые нашли опасный невидимый разлом

Землетрясение / © Pixabay

Под Мраморным морем ученые обнаружили невидимый участок Северо-Анатолийского разлома, который ученые считают потенциальной зоной будущих сильных землетрясений. Новое исследование показало, что изменения в прочности горных пород в этой зоне способны спровоцировать сильные подземные толчки, что имеет значение для сейсмической безопасности региона, в частности района Стамбула.

Об этом сообщило издание SciTechDaily.

Турция расположена на пересечении нескольких тектонических плит, и именно эта геодинамическая сложность неоднократно приводила к разрушительным землетрясениям. После трагедии в Эрзинджане в 1939 году, где погибли более 30 тысяч человек, ученые обращают внимание на тенденцию, по которой сильные землетрясения со временем смещались на запад вдоль Северо-Анатолийского разлома.

Многие исследователи считают наиболее вероятным участок под Мраморным морем — он не проявлял значительной сейсмической активности более 250 лет, что свидетельствует о накоплении напряжения. Однако точная структура разлома долгое время оставалась неизвестной.

Команда под руководством доктора Ясуо Огавы из Института науки Токио впервые создала подробную 3D-модель подземных слоев региона, использовав магнитотеллурные данные двух десятков станций. Этот метод позволил воссоздать распределение электрического сопротивления на глубинах в десятки километров, определив границы слабых и «заблокированных» зон коры.

Модель показала резко контрастные участки: слабые области с низким сопротивлением, насыщенные жидкостями, и прочные, жестко закрепленные сегменты. Именно границы между ними могут стать зонами зарождения будущего разрушительного землетрясения.

По словам Огавы, результаты исследования помогают точнее определять потенциальные очаги сильных толчков и их возможную интенсивность, что является критически важным для системы прогнозирования и уменьшения последствий стихийных бедствий в Турции.

