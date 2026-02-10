- Дата публикации
Под Турцией назревает сильное землетрясение: ученые нашли опасный невидимый разлом
Под Мраморным морем ученые нашли скрытый разлом, где может накапливаться опасное напряжение. Именно этот участок считают вероятным очагом будущего землетрясения возле Стамбула.
Под Мраморным морем ученые обнаружили невидимый участок Северо-Анатолийского разлома, который ученые считают потенциальной зоной будущих сильных землетрясений. Новое исследование показало, что изменения в прочности горных пород в этой зоне способны спровоцировать сильные подземные толчки, что имеет значение для сейсмической безопасности региона, в частности района Стамбула.
Об этом сообщило издание SciTechDaily.
Турция расположена на пересечении нескольких тектонических плит, и именно эта геодинамическая сложность неоднократно приводила к разрушительным землетрясениям. После трагедии в Эрзинджане в 1939 году, где погибли более 30 тысяч человек, ученые обращают внимание на тенденцию, по которой сильные землетрясения со временем смещались на запад вдоль Северо-Анатолийского разлома.
Многие исследователи считают наиболее вероятным участок под Мраморным морем — он не проявлял значительной сейсмической активности более 250 лет, что свидетельствует о накоплении напряжения. Однако точная структура разлома долгое время оставалась неизвестной.
Команда под руководством доктора Ясуо Огавы из Института науки Токио впервые создала подробную 3D-модель подземных слоев региона, использовав магнитотеллурные данные двух десятков станций. Этот метод позволил воссоздать распределение электрического сопротивления на глубинах в десятки километров, определив границы слабых и «заблокированных» зон коры.
Модель показала резко контрастные участки: слабые области с низким сопротивлением, насыщенные жидкостями, и прочные, жестко закрепленные сегменты. Именно границы между ними могут стать зонами зарождения будущего разрушительного землетрясения.
По словам Огавы, результаты исследования помогают точнее определять потенциальные очаги сильных толчков и их возможную интенсивность, что является критически важным для системы прогнозирования и уменьшения последствий стихийных бедствий в Турции.
