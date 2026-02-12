Под Венерой обнаружили гигантский лавовый тоннель: это подвергает сомнению теорию о планете

Венера / © Associated Press

Реклама

Ученые выяснили, что на Венере может существовать гигантская подземная структура, иссеченная вулканической активностью. Если ее существование подтвердится, это будет вторая скамейная трубка, о существовании которой известно на Венере.

Об этом сообщает Space.com.

Также открытие доказывает, что Венера не является «мертвой» геологически планетой, а ее поверхность и недра продолжают меняться под влиянием вулканов. Это открывает новые возможности понимания ее эволюции и сравнения с другими планетами Солнечной системы.

Реклама

Во время нового исследования ученые сосредоточили внимание на локальных обрушениях поверхности, которые происходят, когда участки породы падают, образуя похожие на световые отверстия люки, способные обнажить подземные пустоты. Одно из таких образований, расположенное на западном склоне Никс-Монс — одного из 1600 крупных вулканов и почти миллиона более мелких, доминирующих на поверхности Венеры, показало характерный радиолокационный рисунок, очень похожий на сигнатуры, возникающие при обрушении лавовых трубок.

Ученые провели анализ окружающей местности, показавший, что канал может простираться на несколько десятков километров, хотя на данный момент им удалось подтвердить существование только части структуры. Для того чтобы подтвердить ее существование, а также рассчитать полные размеры, необходимы дальнейшие исследования.

Напомним, ученые воспроизвели переворачивание магнитного поля Земли. Международная группа исследователей воспроизвела уникальный звук древней инверсии магнитного поля нашей планеты, произошедшей примерно 41 тысячелетия назад.