Под водой могут оказаться более 100 миллионов зданий: последствия будут катастрофическими

Последствия изменения климата для прибрежных городов будут масштабными / © Associated Press

Повышение уровня моря из-за продолжающихся выбросов парниковых газов может привести к уничтожению прибрежных городов. Это вызывает серьезные последствия.

Об этом говорится в исследовании ученых из канадского Университета Макгилла.

Ученые установили, что в зоне повышенного риска затопления находятся населенные пункты в Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америке и Африке. Уточняется, что из 840 миллионов зданий на исследуемой территории в случае повышения уровня моря на 20 метров к 2100 году могут пострадать 136 миллионов.

Исследование показало, что даже при благоприятном сценарии последствия изменения климата для прибрежных городов будут масштабными.

«Повышение уровня моря — это медленное, но необратимое следствие потепления, которое продлится столетиями», — отметила профессор Наталья Гомес, одна из соавторов исследования.

Напомним, антарктическое циркумполярное течение (АЦТ), которое в пять раз сильнее Гольфстрима и является ключевым регулятором климата, двигается сейчас втрое медленнее, чем 130 тысяч лет назад.