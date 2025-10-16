- Дата публикации
Под водой могут оказаться более 100 миллионов зданий: последствия будут катастрофическими
Уровень моря растет из-за таяния ледников и полярных ледяных щитов, а также из-за расширения океанической воды при нагревании.
Повышение уровня моря из-за продолжающихся выбросов парниковых газов может привести к уничтожению прибрежных городов. Это вызывает серьезные последствия.
Об этом говорится в исследовании ученых из канадского Университета Макгилла.
Ученые установили, что в зоне повышенного риска затопления находятся населенные пункты в Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америке и Африке. Уточняется, что из 840 миллионов зданий на исследуемой территории в случае повышения уровня моря на 20 метров к 2100 году могут пострадать 136 миллионов.
Исследование показало, что даже при благоприятном сценарии последствия изменения климата для прибрежных городов будут масштабными.
«Повышение уровня моря — это медленное, но необратимое следствие потепления, которое продлится столетиями», — отметила профессор Наталья Гомес, одна из соавторов исследования.
Напомним, антарктическое циркумполярное течение (АЦТ), которое в пять раз сильнее Гольфстрима и является ключевым регулятором климата, двигается сейчас втрое медленнее, чем 130 тысяч лет назад.