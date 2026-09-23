Под землей лежало целое состояние: в Германии металлоискатель случайно нашел клад

Клад из 934 римских денариев обнаружили недалеко от Кельна. Фото: Марсель Занджани/LVR Управление археологического наследия в Рейнланде

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На западе Германии мужчина с металлоискателем наткнулся на одно из крупнейших в стране кладов серебряных монет римской эпохи. Археологи извлекли из земли 934 денария общим весом около 3,1 кг.

Об этой находке сообщает Live Science со ссылкой на археологическую службу немецкого Рейнланда.

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Клад обнаружили примерно год назад на поле недалеко от города Весселинг, расположенного к югу от Кельна. Его нашел лицензированный искатель Оливер Ридль. Сначала он откопал всего 15 монет, однако металлоискатель продолжал подавать мощный сигнал.

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«Мне было ясно, что здесь, под землей, есть что-то большее», — рассказал Ридль. После этого он прекратил самостоятельные поиски и сообщил об находке археологам.

Специалисты извлекли из земли целый блок почвы с сокровищем и исследовали его с помощью рентгена. Всего внутри обнаружили 934 серебряные римские монеты.

Самый старый денарий чеканился ещё в 148 году до нашей эры, во времена Римской республики. В то же время самая поздняя монета датируется 124 или 125 годом нашей эры. Поэтому археологи предполагают, что тайник был создан во время правления императора Адриана, который возглавлял Римскую империю с 117 по 138 год.

Большинство монет относится к периоду правления династии Флавиев — императоров Веспасиана, Тита и Домициана в 69–96 годах. По мнению руководителя археологического отдела Эриха Классена, владелец мог начать накапливать эти деньги примерно в 100 году, а закопать — значительно позже.

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Клад из 934 римских денариев обнаружили недалеко от Кельна. Фото: Марсель Занджани/LVR Управление археологического наследия в Рейнланде

Клад из 934 римских денариев обнаружили недалеко от Кельна. Фото: Марсель Занджани/LVR Управление археологического наследия в Рейнланде

Почему человек спрятал столь крупную сумму, точно неизвестно. Археологи предполагают, что таким образом владелец хотел обезопасить свои сбережения, ведь банков в современном понимании тогда не существовало. Однако за деньгами он так и не вернулся.

Масштаб находки хорошо демонстрирует её ценность в то время. По словам археолога Рахель Отте, около 300 денариев составляли годовое жалованье римского легионера во времена правления Адриана. Часть этих денег военный должен был тратить на питание и снаряжение. Таким образом, чтобы накопить сумму, подобную найденной в Весселинге, легионеру пришлось бы откладывать все доступные средства примерно шесть лет.

В настоящее время сокровище хранится и экспонируется в Региональном музее Рейнланда в Бонне.

Напомним, что в Польше 9-летний школьник во время экскурсии в замке нашел монету 1624 года. Она лежала прямо у него под ногами.

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