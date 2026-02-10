ТСН в социальных сетях

Под Землей могут существовать микробы, «спящие» миллионы лет — чего они ждут

Исследователи пытаются выяснить, что именно поддерживает такую форму жизни.

София Бригадир
Глубоко под поверхностью планеты существуют микроорганизмы, которые способны оставаться в состоянии покоя сотни тысяч и даже миллионы лет. Ученые изучают, что именно удерживает эту скрытую жизнь в «сне» и какие сигналы могут ее пробудить.

Об этом сообщило издание Live Science.

В книге «Внутриземные существа: открытие самой странной жизни на Земле» Карен Г. Ллойд, микробный биогеохимик из Университета Южной Калифорнии, описывает микроскопические организмы, обитающие в толще морских осадков и земной коры.

По данным исследований, эти микробы растут и размножаются крайне медленно, но сохраняют жизнеспособность в чрезвычайно суровых условиях — без света, со стабильной температурой и минимальным доступом к питательным веществам. Они настолько глубоко похоронены, что не реагируют на суточные или сезонные циклы.

Зато такие организмы могут быть чувствительными к значительно более медленным геологическим процессам — движению тектонических плит, формированию трещин в земной коре или изменениям в потоках подземных жидкостей. Автор отмечает, что биологические данные свидетельствуют о возможной эволюционной адаптации этих микробов к жизни в морских отложениях, в частности через специфические ферменты и сверхмедленный метаболизм.

В то же время такой способ существования ставит под сомнение классическое представление о дарвиновском естественном отборе, ведь большинство этих организмов почти не образует новых поколений. Ллойд предполагает, что преимущество может заключаться не в частоте размножения, а в способности очень долго сохранять жизнеспособность и «ждать» редких событий — например, геологических сдвигов или перемещения осадочных пород, которые открывают доступ к новым источникам питательных веществ.

В таком случае выход микробов из состояния покоя после сотен тысяч или миллионов лет может дать им преимущество для возобновления роста и передачи своих адаптаций дальше. Ученые отмечают, что эти процессы только начинают изучать, а жизнь под Землей, вероятно, существует по временным масштабам, которые значительно выходят за пределы человеческого восприятия.

