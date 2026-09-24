Под землей нашли целый мир: археологи открыли гигантскую шахту, где время остановилось 7000 лет назад

Скрытые туннели Гальштата. Фото: Природный музей Вены

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Археологи исследуют огромный подземный комплекс в районе Галльштата в Австрии, где люди добывали соль на протяжении тысячелетий. Новое бурение позволило обнаружить ранее неизвестную сеть камер железного века, простирающихся внутри горы примерно на 300 метров, а отдельные помещения могли достигать около 25 метров в ширину и 20 метров в высоту.

Об этом пишет Daily Galaxy.

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Под землей скрывался целый лабиринт

Первоначально исследователи ожидали найти одну большую подземную полость. Однако бурение показало более сложную картину: древние шахтеры создали несколько параллельных камер, некоторые из которых расположены друг над другом или под другими выработками.

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По данным Heritage Daily, исследователи проследили новую систему примерно на 300 метров. Ее структура свидетельствует, что шахтеры не прокладывали туннели хаотично, а следовали за залежями каменной соли, адаптируя выработки к форме горы.

Эти помещения принадлежат к железному веку, когда Галльштат уже был одним из важных центров добычи соли в Центральной Европе. Отдельные камеры имели столь большие размеры, что древняя шахта напоминала не узкую систему ходов, а масштабный подземный комплекс.

Соль здесь добывали более 7000 лет

История этой горы началась задолго до железного века. Люди использовали природные ресурсы Галльштата еще тысячи лет назад, а древнейшие свидетельства добычи соли в этом районе датируются примерно 7000—7300 годами назад.

Как сообщает Музей естественной истории Вены, история транспортировки соли из Галльштата насчитывает более 7300 лет, а археологические исследования позволяют проследить, как добыча и перемещение этого ресурса изменялись от доисторических времен до настоящего времени.

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Уже примерно в 1200 году до нашей эры производство достигло почти промышленных масштабов — по оценкам, шахтеры могли добывать до 1,5 тонн соли в день.

Девять тоннелей друг над другом

О масштабах древних выработок можно судить даже по отдельным сохранившимся участкам. В одном полностью исследованном сечении археологи обнаружили девять тоннелей, расположенных друг над другом.

Как объяснили ученые венского музея, все эти выработки были примерно по 2 метра в высоту, чтобы люди могли работать между полом и потолком. Общее сечение такой системы достигало 20 метров в высоту и до 15 метров в ширину.

Новое открытие важно именно потому, что раньше археологи видели древние выработки преимущественно там, где на них случайно натыкались более поздние шахтные тоннели. Теперь бурение позволило заглянуть в те части горы, которые оставались недоступными на протяжении веков.

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Люди возвращались после оползней

Добыча соли в Галльштате не была непрерывной. На протяжении веков подземные выработки неоднократно повреждали или засыпали масштабные оползни, однако местные общины снова возвращались к работе.

Как рассказывает ORF, исследователи установили, что после некоторых разрушительных оползней добычу восстанавливали уже через несколько лет. Это свидетельствует о том, насколько важен был соляной промысел для этого сообщества.

Последствия таких катастроф теперь можно увидеть прямо внутри старинных камер. В некоторых местах подземные пространства оказались заполнены слоями обломков и старых производственных отходов толщиной до 9 метров.

Соль законсервировала жизнь шахтеров

Для археологов величайшая ценность новой находки заключается даже не в самих туннелях. Соляная среда сохранила то, что обычно исчезает задолго до того, как археологи успевают найти это.

В древних выработках сохранились текстиль, кожа, деревянные ручки инструментов, веревки, щепы, остатки пищи и человеческие экскременты. Все это позволяет намного точнее восстановить повседневную жизнь людей, работавших под землей.

В австрийском музее отметили, что плотные соляные отложения создали практически герметичную среду, в которой органические материалы могли храниться на протяжении тысячелетий. Для обычного археологического памятника такая концентрация сохраненных органических предметов была бы чрезвычайной редкостью.

Исследователи обнаруживают даже деревянные емкости с остатками пищи и фрагменты одежды. Такие предметы рассказывают уже не только о технологии добычи соли, но и о том, что люди ели, во что одевались и чем пользовались во время работы.

Что еще скрывает гора

Галльштат считается древнейшей известной соляной шахтой в мире, а общая история соледобычи здесь превышает 7000 лет. Археологи нашли тысячи инструментов и других предметов, которые помогают реконструировать жизнь работников этого доисторического промышленного центра.

Как подчеркивает Natural History Museum Vienna, древние шахтеры создавали огромные камеры на глубине более 100 метров, а благодаря соли органические остатки сохранились настолько хорошо, что исследователи могут в деталях воспроизводить условия труда людей, живших более трех тысяч лет назад.

Новые туннели показывают, что исследованная часть горы далеко не обязательно является всей древней шахтой. Бурение позволило увидеть ранее неизвестные полости, поэтому археологи ожидают, что под землей могут храниться новые участки выработок и предметы.

А это значит, что гора у Галльштата фактически является огромным археологическим архивом, который человечество раскрывает по частям — уже более века.

Напомним, ученые прочитали обожженный вулканом 2000-летний папирус. Для этого исследователям не пришлось физически разворачивать свиток — его виртуально развернули с помощью рентгеновской томографии, компьютерного зрения и современных алгоритмов.

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