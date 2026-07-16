Под землей нашли целый потерянный мир: то, что увидели исследователи, шокирует

Пещера / © Фото из открытых источников

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Во Вьетнаме расположена самая большая пещера мира Сон Доонг, скрывающая целый подземный мир с джунглями, рекой и собственным микроклиматом. Ее масштабы настолько впечатляют, что внутри могли бы поместиться десятки многоэтажных построек.

Об этом пишет Space Daily.

История открытия началась еще в начале 90-х годов. Местный житель Хо Кхань, путешествуя по лесам центрального Вьетнама, наткнулся на загадочное отверстие в скале. Из него вырывался сильный поток воздуха, а из глубины раздавался шум подземной реки. Из-за стремительного спуска мужчина не смог исследовать пещеру, а впоследствии даже потерял место ее расположения.

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Только в 2009 году он снова нашел вход и привел туда британско-вьетнамскую экспедицию. После спуска исследователи поняли, что перед ними — самая известная пещера на планете.

Пещера, в которой может поместиться небоскреб

По данным исследователей, отдельные участки Сон Доонг достигают около 200 метров в высоту и 150 метров в ширину. Общая протяженность исследованных проходов превышает 6,5 километра.

Именно благодаря огромному объему главного прохода пещера внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая в мире. По словам исследователей, внутри ее самых больших залов без проблем поместился бы примерно 50-этажный небоскреб.

В то же время Сон Доонг не самая длинная пещерная система мира — этот рекорд принадлежит американской Mammoth Cave. Вьетнамская пещера удерживает первенство именно по своим гигантским размерам.

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Одной из самых удивительных особенностей Сон Доонг стали огромные провалы в потолке, через которые внутрь проникают солнечный свет, дождевая вода, семена растений и даже животные.

Благодаря этому в пещере сформировались настоящие тропические джунгли с высокими деревьями, пальмами, папоротниками и густой растительностью. Самый большой такой участок называют Сад Эдема. Большая часть пещеры остается полностью темной, однако у природных отверстий образовалась полноценная экосистема.

Еще одна особенность Сон Доонг — густой туман, часто окутывающий ее огромные залы.

Ученые объясняют, что теплый и очень влажный воздух смешивается с более холодными потоками, из-за чего образуются облака и конденсат. Именно поэтому пещеру нередко называют местом с собственной погодой.

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Впрочем, исследователи уточняют, что это не отдельная климатическая система, а результат взаимодействия подземной реки, влажности и температуры воздуха.

Несмотря на свои грандиозные масштабы, Сон Доонг остается очень уязвимой природной экосистемой. По мнению специалистов, даже большое количество туристов может повредить кальцитовые образования, редкие растения и микроорганизмы, которые здесь формировались миллионы лет.

Напомним, пещера Оптимистичная в Тернопольской области — самая длинная гипсовая пещера в мире с исследованной протяженностью 267 км. Она занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Пещера состоит из сложных лабиринтов, имеет уникальные кристаллические образования, постоянную температуру +10 ° C и около 20 подземных озер. Открыта в 1966 году львовскими спелеологами.

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