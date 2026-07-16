Под землей скрывалась правда, которая десятилетиями "ускользала" от ученых: что обнаружили ученые

Археологи / © phys.org

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Археологи во Франции совершили открытие, которое может существенно изменить современные представления о жизни кельтских племен. Во время раскопок древнего поселения они обнаружили пять железных оков в возрасте около 2300 лет. Ученые предполагают, что находка может быть одним из наиболее важных доказательств существования рабства и работорговли среди кельтов.

Об этом пишет Daily Galaxy.

Раскопки проводились в кельтском поселении Аллон на западе Франции, которое было основано в III веке до нашей эры недалеко от религиозного святилища в долине Луары.

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За два года исследований археологи обнаружили многочисленные следы высокоразвитого металлургического производства. Среди артефактов — мечи, наконечники копий, лошадиные доспехи, ключи, бронзовые изделия и сотни древних монет.

Однако наибольшее внимание ученых привлекли пять железных оков — двойные наручники, ножные оковы и несколько фрагментов других устройств для содержания людей.

Французский Национальный институт превентивных археологических исследований (INRAP) назвал такие находки чрезвычайно редкими для позднего железного века.

Археологи полагают, что найденные кандалы могут свидетельствовать о существовании развитой системы рабства.

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Специалист по кельтским металлическим изделиям Тьерри Лежар отметил, что сочетание оружия и средств ограничения свободы указывает на общество с четкой социальной иерархией, где были как господствующие группы, так и рабы или пленные.

По историческим данным, кельтские племена порабощали военнопленных, осужденных преступников и даже должников. После утраты свободы люди могли продаваться, покупаться и использоваться как рабочая сила.

Одна деталь особенно поразила исследователей

В ходе анализа археологи обратили внимание на размеры одного из наручников.

Его внутренний диаметр составляет всего около шести сантиметров. По мнению исследователей, такие кандалы могли принадлежать женщине или даже ребенку.

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Ножные кандалы весили более одного килограмма, что демонстрирует, насколько тяжелыми были условия содержания людей в то время.

Рядом с металлическими изделиями археологи нашли религиозное святилище, где хранились украшения, амулеты, кольца и предметы одежды.

Многие вещи были намеренно изогнуты или повреждены перед тем, как их положили в хранилище. Исследователи полагают, что таким образом обычные предметы превращались в дары богам.

Также на территории поселения нашли сотни монет, охватывающих более пяти веков истории. Около трети из них были намеренно подпилены или повреждены, что, по словам специалистов, также имело ритуальное значение.

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Ученые отмечают, что находка не только подтверждает высокий уровень развития ремесел в кельтском поселении, но и открывает новые страницы истории о социальном устройстве, религиозных традициях и возможном существовании работорговли.

Дальнейшие исследования могут помочь установить, какую роль играло поселение Аллонн в жизни кельтских племен и насколько распространенным было рабство в Западной Европе более двух тысяч лет назад.

Напомним, археологи сделали одну из самых важных находок последних лет. Под песками Египта нашли город, скрытый более 1600 лет , сохранившийся почти без изменений с домами, церковью и сотнями бесценных артефактов.

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