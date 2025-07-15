Подает загадочные сигналы из глубокого космоса: NASA обнаружило необычную планету

Телескоп TESS / © NASA

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Астрономы NASA объявили об открытии новой экзопланеты TOI-1846 b — надземного мира, вращающегося вокруг красного карлика на расстоянии 154 световых лет от нас. Впервые ее обнаружил космический телескоп TESS благодаря необычному повторяющемуся сигналу — периодическому снижению яркости звезды, что происходит в марте каждого года.

Об этом сообщило издание Dailymail.

TOI-1846b почти вдвое больше Земли и в четыре раза массивнее. Она относится к редкому классу планет, которые попадают в так называемую «радиусную щель» — между каменистыми планетами и газовыми гигантами. Несмотря на температуру около 315°C, ученые не исключают наличия воды — в частности в виде льда или тонкой атмосферы.

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Планета совершает один оборот вокруг своей звезды менее чем за четыре земных дня. Из-за близкой орбиты, она, вероятно, приливно заперта — то есть одна сторона постоянно освещена, другая остается в темноте. Такой контраст температур может способствовать задержанию влаги в более прохладных регионах.

Исследование возглавляет команда Абдерахмана Субкиу из обсерватории Укаймеден (Марокко), которая использует как данные TESS, так и наземные обсерватории. В частности, телескоп Gemini и спектрометр MAROON-X помогли точнее определить массу планеты и предположить существование еще одного объекта в системе.

NASA надеется, что телескоп Джеймса Уэбба сможет вскоре исследовать атмосферу TOI-1846 b в поисках водяного пара, метана и других газов.

Это открытие дополняет недавнее обнаружение TOI-715 b — еще одной суперземли, вращающейся вокруг красного карлика в 137 световых годах от нас. Обе планеты дают новые подсказки об эволюции атмосфер и потенциале для жизни за пределами Солнечной системы.

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Напомним, ученые обнаружили еще один объект Солнечной системы, пригодный для жизни. Оказалось, что океан спутника Сатурна оказался химически активным и пригодным для микроорганизмов.