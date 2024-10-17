Подорвался на мине: в Эгейском море обнаружили подлодку, которую разыскивали 80 лет

Исследователи из-за неточных данных разыскивали не в том месте, где субмарину видели в последний раз.

Британская подлодка времен Второй мировой войны с 64 членами экипажа обнаружили у Греческого острова.

Об этом пишет издание Live Science.

Субмарина HMS Trooper, обозначенная как N91, исчезла во время выполнения секретной миссии в начале октября 1943 года на Каламосе, острове на западном побережье Греции. После этого подлодка должна была патрулировать Эгейское море, в котором, как стало известно позже, немецкие военные установили мины.

Подлодку обозначили как пропавшую без вести, как и 64 члена его экипажа, после того, как она не прибыла в Бейрут 17 октября 1943 года.

Теперь исследователи под руководством греческого эксперта по подводному плаванию Костаса Токтаридеса обнаружили обломки Trooper к северу от центрального острова Эгейского моря Донуса в регионе, известном как Икарийское море, страдающее от плохой погоды.

По его словам, предыдущие 14 исследований не смогли обнаружить обломки HMS Trooper, так как они разыскивали слишком далеко на востоке, где субмарина была замечена 14 октября 1943 года.

Сначала обломки субмарины обнаружили с помощью бортового гидролокатора, создающего подробную карту морского дна посредством отображения звуковых импульсов.

Подлодка лежит на глубине 235 метров. Он разделен на три части – нос, середину и корма – из-за сильного взрыва. Вероятно, это подтверждает предположение, что субмарина затонула после столкновения с миной.

Кроме того, обнаружение обломков свидетельствует о том, что сообщение, которое лодку видели 14 октября 1943 года, было неверным. Вероятно, это была другая британская подлодка того же класса.

Напомним, в Балтийском море обнаружили затонувший корабль. Затонувшее возле Швеции в XIX веке судно перевозило ящики с шампанским и минеральной водой.

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