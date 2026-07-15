Подросток нашел загадочное кольцо с символом, который удивил археологов

Кольцо, найденное в Израиле / © Israel Antiquities Authority

Реклама

В Израиле 13-летний мальчик случайно наткнулся на почти идеально сохранившееся бронзовое кольцо возрастом около 1800 лет во время семейного похода на гору Кармель.

Как сообщает Daily Galaxy, археологи установили, что на украшении изображена римская богиня Минерва, а сама находка относится к позднеримскому периоду.

По информации издания, Яир Вайтсон отправился на прогулку вместе с отцом недалеко от старинного карьера, где обычно искал окаменелости и интересные камни. Его внимание привлек небольшой зеленый предмет, который сначала он принял за обычный кусок ржавого металла.

Реклама

«Во время похода я заметил маленький зелёный предмет и поднял его. Он был изъеден коррозией, и сначала я подумал, что это просто заржавевший болт. Я даже думал нагреть его, но, к счастью, вовремя понял, что это кольцо», — рассказал подросток.

Археологи установили возраст и происхождение артефакта

После обращения семьи в Управление древностей Израиля (IAA) специалисты исследовали находку и установили, что кольцо было изготовлено примерно 1800 лет назад. Несмотря на солидный возраст, артефакт сохранился в исключительно хорошем состоянии.

Исследователи Нир Дистельфельд и Эйтан Кляйн установили, что на украшении выгравирована богиня Минерва — покровительница мудрости, войны и военной стратегии в римской мифологии, которую в древнегреческой традиции отождествляли с Афиной.

«Определение Яиром этой фигуры как воина очень близко к действительности. Эта фигура — очевидно, богиня Минерва из римской мифологии, известная также как Афина в греческой мифологии», — отметили археологи.

Реклама

Кому мог принадлежать древний перстень

Эксперты предполагают, что бронзовое украшение могло принадлежать женщине или девушке, жившей во II–III веках нашей эры. Однако точное происхождение артефакта пока остается загадкой.

По словам археологов, кольцо могло быть утеряно жителем расположенной поблизости римской фермы, рабочим древнего карьера или же могло служить погребальным даром в одной из соседних гробниц.

По завершении исследования Управление древностей Израиля поблагодарило Яира Вайтсона за то, что он передал артефакт государственным археологам, а не оставил его в своей коллекции. В ведомстве подчеркнули, что такие поступки помогают сохранять историческое наследие и дают ученым возможность изучать важные памятники прошлого.

Напомним, ранее в Египте археологи обнаружили 18 древних гробниц с мумиями, в ртах которых были золотые языки.

Реклама

Новости партнеров