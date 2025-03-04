Подземного океана может не быть: ученые совершили новое открытие относительно спутника Сатурна

На Энцеладе, спутнике Сатурна, наблюдают гейзеры, которые долгое время считались доказательством наличия подземного океана. Но новое исследование ставит эту теорию под вопрос.

Об этом сообщило издание Space.

Ранее ученые предполагали, что водяные гейзеры на поверхности спутника являются доказательством подземного океана. Однако новые данные указывают на то, что вода в этих гейзерах может возникать не из океана, а из расплавленного льда, который находится под ледяной оболочкой.

Согласно результатам исследования, струи водяного пара могли образовываться благодаря частичному плавлению льда в толстом ледяном слое. Соль в этом льде снижает температуру плавления, что позволяет воде существовать в жидком виде. Это также способствует образованию водяного пара, который под воздействием тепла поднимается в космос.

Энцелад / Фото: NASA

Энцелад / Фото: NASA

Несмотря на эти выводы, Энцелад остается одним из самых перспективных мест для поиска внеземной жизни. Дальнейшие исследования могут помочь разгадать его тайны.

Напомним, астрономы зафиксировали редкое космическое явление в галактике, похожей на Млечный Путь.

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