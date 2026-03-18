Подземный мегаполис: в серной пещере обнаружили колонию из 111 тысяч пауков

Паутина в пещере. Фото: Subterranean Biology

Реклама

Глубоко под землей, в серной пещере на границе Албании и Греции, ученые зафиксировали необычное явление — большую колонию пауков, объединившую примерно 111 тысяч особей Массивная структура из паутины занимает площадь примерно 106 квадратных метров.

Об этом сообщило издание earth.com.

Речь идет о двух видах, которые обычно ведут одиночный образ жизни. Однако в этой экосистеме они сосуществуют в пределах единой многоуровневой паутины без признаков агрессии. Это первый задокументированный случай такого колониального поведения для обоих видов.

Реклама

Исследование возглавил эколог Иштван Урак из Венгерского университета Сапиентия. Наблюдения, проведенные в разные сезоны, показали, что структура колонии является стабильной, а не случайной.

Питание экосистемы обеспечивается не солнечным светом, а химическими процессами. В пещере бактерии окисляют серу, образуя биопленки, которые поддерживают существование мошек. Именно эти насекомые являются основным источником пищи для пауков. Изотопный анализ подтвердил, что вся пищевая сеть формируется внутри пещеры.

Большое количество добычи в течение года, а также полная темнота, вероятно, способствуют снижению агрессии между пауками. Исследователи предполагают, что в таких условиях сосуществование становится выгоднее конкуренции.

Генетический анализ показал, что пещерные популяции уже отличаются от своих поверхностных сородичей, что свидетельствует об адаптации к изолированной среде. Также у них обнаружили различия в микробиоме.

Реклама

Колония расположена примерно в 50 метрах от входа в пещеру, где узкий проход задерживает мошек у стен. По оценкам, в ней около 69 тысяч домашних пауков и более 42 тысяч представителей рода Prinerigone.

«Исследователи измерили паутинную стену и оценили ее площадь примерно в 1140 квадратных футов (106 квадратных метров). Они отобрали пробы из квадратов, подсчитали центры воронок и экстраполировали на весь участок. Их оценка дала около 69 000 домашних пауков и около 42 000 P. vagans. Команда отметила, что заброшенные воронки могут несколько завышать общие цифры», — говорится в статье.

Ученые пока не могут дать четкого ответа, почему два обычно одиночных вида пауков смогли сформировать общую колонию в серной пещере. Среди возможных объяснений — сочетание нескольких факторов: химические сигналы, низкий уровень освещения и постоянная доступность добычи.

Исследователи также обращают внимание на влияние хищников и болезней, которые могут определять границы колонии. В то же время даже незначительные изменения газового состава среды или химии воды способны сказываться на поведении пауков.

Реклама

Не исключают и генетический фактор. Длительная изоляция пещерных популяций может постепенно отдалять их от родственных групп вне пещеры. Если миграция остается ограниченной, эти различия только усиливаются.

Чтобы выяснить механизмы сосуществования, ученые планируют провести повторный генетический анализ, исследовать поведение пауков при различных условиях освещения и детально изучить распределение добычи. Это поможет оценить роль каждого из факторов.

Полученные данные уже заставляют переосмыслить представления о социальном поведении в экстремальных средах. Исследование показывает: кооперация может возникать не из-за высокого уровня развития или родства, а как адаптивная реакция на условия выживания.

Сочетание стабильного источника пищи и изолированной среды может делать совместное существование не исключением, а эффективной стратегией. Это свидетельствует о том, что даже типично одиночные виды способны менять поведение под влиянием окружающей среды.

Реклама

Ученые предполагают, что подобные процессы могут происходить и среди других обитателей пещер — в частности насекомых, ракообразных или червей. В таком случае «темные экосистемы» могут помочь понять ранние формы сотрудничества, которые формируются под влиянием химических процессов, а не солнечной энергии.

Таким образом, пещера фактически становится естественной лабораторией для исследования эволюции социальных связей в условиях изоляции и стабильных ресурсов.

