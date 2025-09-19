Погибнет 90 процентов человечества: эксперт предупредил о приближении новой катастрофы

Быстрое смещение магнитных полюсов приведет к катаклизмам, которые практически уничтожат человечество.

Эксперт по космической погоде и основатель Space Weather News Бен Дэвидсон выступил с гневным заявлением, что Земля может оказаться на пороге катастрофического геомагнитного катаклизма , способного уничтожить до 90 процентов человечества. Он считает, что быстрое смещение магнитных полюсов, которое, возможно, приведет к солнечной «микроновой», может вызвать цунами, климатический хаос и массовое вымирание.

Об этом пишет Daily Mail.

Дэвидсон рассказал, что, хотя его теория солнечной «микроновой» не имеет поддержки в основных научных кругах, он настаивает, что являющийся ее основой геомагнитный цикл — это «неоспоримая» наука. Эксперт утверждает, что этот цикл происходит примерно каждые 6 тысяч лет, а более серьезные события – каждые 12 тысяч лет.

Ослабление магнитного щита и ускорение полюсов

Магнитное поле Земли, защищающее нас от солнечной и космической радиации, с 1800-х годов ослабло на 15%. Это делает планету уязвимой к разрушительным солнечным бурям. Бен Дэвидсон отмечает, что Северный и Южный магнитные полюса двигаются навстречу друг другу в направлении Бенгальского залива, а полярные сияния, ранее являвшиеся редкостью на низких широтах, появляются все чаще, что сигнализирует об ослаблении защитного щита.

"Мы ожидаем увидеть все, что сейчас происходит, и это подтверждает: мы не просто приближаемся к этому событию, оно уже происходит, и это серьезная угроза", - заявил Дэвидсон.

Он утверждает, что планета уже "опаздывает" на катастрофу, что может погрузить человечество в новые "Темные века", и что это может произойти в течение 10-25 лет.

Исторические события и современные последствия

Разрушительное солнечное событие звучит как научная фантастика, но Земля пережила такую бурю в 1859 году, известную как «событие Кэррингтона». Это была самая мощная геомагнитная буря, нарушившая работу телеграфных систем по всему миру. Сегодня солнечная буря такого масштаба уничтожила бы энергосети, нарушила работу систем водоснабжения, GPS-навигации, сельского хозяйства и служб экстренной помощи.

«За три дня на заправке не будет бензина. В магазинах не будет еды», — предупредил Дэвидсон, ссылаясь на прогнозы правительства США о 90-процентных потерях населения в течение нескольких месяцев в результате социального коллапса.

Причины ослабления поля и эффект отключения щитов

Эксперт объясняет ослабление магнитного поля естественными изменениями в расплавленных железных потоках во внешнем ядре Земли. Эти потоки нестабильны, что влечет за собой ослабление поля и дрейф полюсов. Он отметил, что эти изменения отражают прошедшие геомагнитные экскурсии.

«Магнитное поле меняется, полюса двигаются, магнитное поле слабеет», — сказал он, добавив, что эти оползни похожи на временные смены полюсов, зафиксированные в древней керамике.

"Эффект отключения щитов", по его словам, проявляется в росте количества полярных сияний. Дэвидсон добавил, что сегодня солнце выделяет гораздо меньше энергии, чтобы вызвать сияние на низких широтах, чем в прошлом. Это позволяет вредному излучению влиять на климат и экосистемы.

"Все, что мы ожидаем увидеть, сейчас разворачивается, подтверждая, что мы не просто ожидаем этого события, оно уже происходит, и это серьезная угроза, которую почти никто не решает", - подытожил эксперт.

