Погодные аномалии ускоряются – спутник NASA фиксирует удвоение экстремальных явлений

Наводнение. / © Pixabay

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Планета входит в фазу резкого роста погодных катастроф. Наводнения, засухи и другие стихийные явления начали возникать чаще, продолжаться дольше и наносить больший ущерб — в прошлом году их интенсивность удвоилась по сравнению со средними показателями за 2003–2020 годы.

Об этом свидетельствует обновленный анализ спутника NASA GRACE, отслеживающего изменения в экосистемах Земли, передает The Guardian.

Исследователи признают: такой скачок не был предусмотрен и вызывает беспокойство. Хотя учёные еще не могут окончательно доказать причинно-следственную связь, вероятным фактором считают глобальное потепление.

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"Мы пока не можем доказать причинно-следственную связь… Но все указывает на то, что движущим фактором является само потепление. Мы наблюдаем все больше экстремальных событий по всему миру. Это, безусловно, тревожит", – отметила доктор Бейлинг Ли из NASA.

Ее коллега, доктор Мэтью Роделл, руководитель отдела гидрологических исследований Центра им. Годдарда, подчеркнул, что хотя нужна дальнейшая проверка данных, уже сейчас он "встревожен очевидным ускорением этой тенденции".

"Это, конечно, пугает", - добавил он.

По словам профессора Ричарда Беттса из Метеобюро Великобритании, это "строгое напоминание о том, что более теплый климат означает более сильные наводнения и засухи". Он подчеркивает, что люди во всем мире строили жизнь под старые климатические условия и теперь уязвимы к новым реалиям.

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"Мир не готов к уже происходящим изменениям. Нам срочно нужно как сокращать выбросы, так и наверстать в адаптации", — заявил Беттс.

Данные NASA показывают, что рост интенсивности катастрофической погоды тесно коррелирует с глобальной температурой. В отличие от климатических феноменов типа Эль-Ниньо, изменения теперь происходят стремительнее — с явным сигналом глобального потепления как главного двигателя.

Вода – на передовой войне за климат

Обновленная статистика была предоставлена по запросу исследовательской компании Global Water Intelligence из Оксфорда. Ее руководитель Кристофер Гассон предупредил: водоснабжающие компании находятся "на линии огня" изменений.

"Большинство компаний совсем не готовы к ситуации, когда приходится иметь дело и с нехваткой воды, и с ее избытком. Это крайне страшно. Отрасли необходимы массовые инвестиции", - заявил он.

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