В испанской крепости нашли странное захоронение / © facebook.com/oleg.apostolov

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Во время подготовки земли к строительству солнечной электростанции вблизи города Альмендралехо в Испании археологи обнаружили одну из самых больших доисторических крепостей страны. Укрепление построили почти 4900 лет назад, а среди его руин нашли значительно позже захоронение: мужчину положили лицом вниз, а на спину ему положили римский военный кинжал.

Об этом пишет издание Daily Galaxy. Сам памятник был обнаружен еще в 2021 году во время предварительного обследования участка, а результаты археологических работ широко обнародованы в 2025-м.

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Крепость, которую строили для защиты от нападающих

Археологический комплекс назвали Кортихо-Лобато (Cortijo Lobato) — в честь расположенного неподалеку фермерского хозяйства. Он находится вблизи Альмендралехо в испанском регионе Эстремадура. Укрепление относится к медным временам, или энеолиту, когда люди уже использовали медные орудия и оружие, но бронза еще не получила распространения.

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Крепость имела три концентрических стены, 25 полукруглых бастионов и три оборонных рва. Общая длина укреплений достигала примерно 550 метров, а наибольший ограждаемый участок имел около 77 метров в поперечнике. Вход был узким, так что попасть внутрь можно было только через ограниченный проход.

Такая конструкция позволяла защитникам контролировать подходы к крепости и обстреливать приближающихся к стенам нападающих. Внутри археологи обнаружили остатки жилищ и резервуара для воды, а также наконечники стрел из кремня и меди, каменные топоры, зернотерки, посуду, предметы для ткачества и небольшие культовые изделия.

По оценке исследователей, это была не просто военная постройка, а укрепленное поселение с развитым хозяйством. Его жители занимались земледелием, производили орудия труда и создавали запасы, которые нужно было защищать.

Почему древнее поселение превратилось в крепость

Большое количество оборонных сооружений могло быть ответом на сложные природные и социальные условия. В третьем тысячелетии до нашей эры в регионе продолжались периоды сильной засухи, что, вероятно, уменьшало урожаи. Поэтому зерно и другие продукты становились особенно ценными, а защита запасов могла быть вопросом выживания общины.

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Крепость просуществовала примерно 400 лет. Археологи обнаружили следы масштабного пожара: сгорели деревянные двери, установленные в глинобитных стенах, а в слоях пепла обнаружили многочисленные наконечники стрел. Это дает основания предполагать, что поселение подверглось нападению и было разрушено около 2450 года до нашей эры.

После этого укрепление опустело. Прошло более двух с половиной тысяч лет, прежде чем на этой территории снова появились люди, оставив следы уже совсем другой эпохи.

Человек с римским кинжалом на спине

Самую загадочную находку сделали возле одного из оборонительных рвов. В неглубокой отдельной могиле лежал человек примерно 25–35 лет. Его похоронили лицом книзу, а на спину положили короткий кинжал — пугio (pugio), стандартное оружие римских легионеров.

Погребения датируют II–III веками нашей эры — спустя почти 2700 лет после того, как крепость покинули. По данным издания Archaeology Magazine, сам кинжал был изготовлен еще в конце I века до нашей эры. Следовательно, оружие могло использоваться или храниться достаточно долго.

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Особую загадочность погребению придает состояние скелета: кости стоп отсутствуют, и, по предварительной оценке археологов, их могли намеренно отсечь. Сочетание такого увечья, положения тела и кинжала на спине может свидетельствовать об унизительном или поспешном способе захоронения. Впрочем, окончательного объяснения у исследователей пока нет.

Руководивший раскопками археолог Сесар Перес предположил, что мужчина мог быть римским военным. Среди версий — дезертирство, казнь за вину, убийство или смерть по причине несчастного случая или болезни. Если предположение о военной службе подтвердится, мужчина мог принадлежать к VII легиону «Гемина», находившемуся на Пиренейском полуострове.

Исследователи пытаются установить больше подробностей о его происхождении и гибели. В частности, они работают над получением ДНК из зуба найденного мужчины. Это может помочь узнать, откуда он происходил и имел ли связь с местным населением.

Как археологический памятник сохранили во время строительства солнечного парка

Выявление крепости не явилось причиной отказа от энергетического проекта. Напротив, компания Acciona Energía, строившая солнечный комплекс, привлекла археологов и изменила расположение панелей, чтобы сохранить ценные участки. По информации компании, для этого пришлось фактически перекроить конфигурацию площадки, учитывая размещение старинных сооружений.

Солнечный комплекс Extremadura I-II-III охватывает 11 участков и имеет мощность 125 мегаватт. По оценке компании этого достаточно для годового потребления электроэнергии более 65 тысяч семей. В то же время археологические работы не прекратили: исследователи продолжают изучать территорию, где сохранились следы человеческой жизни от медных времен до времен Римской империи.

Другие загадочные захоронения, которые находят археологи

В начале ноября 2026 года во время строительства дороги в новую школу в немецком Лейпциге обнаружили могилу в возрасте около семи тысяч лет. Человека похоронили в скрюченном положении, а неподалеку археологи нашли следы деревянных домов древнего поселения.

В конце октября исследователи сообщили о другом необычном захоронении — в Германии раскопали могилу знатной кельтской женщины, которая жила более двух тысяч лет назад. Рядом с ней обнаружились редкие украшения и останки животного, которые могли быть частью погребального обряда.

А в Болгарии нашли останки молодого римлянина внутри большого глиняного сосуда среди развалин древнего Деултума. Вероятно, мужчина пытался скрыться от нападающих во время пожара, но выбраться уже не смог. Его тело пролежало там около 1600 лет, прежде чем исследователи наткнулись на него во время раскопок укрепления.

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