Похоронили с кирпичом во рту: ученые воспроизвели лицо женщины с XVI века

Во время раскопок захоронения в 2006 году исследователи обнаружили останки женщины, которая, скорее всего, умерла во время вспышки чумы в 1576 году. Женщину, погребенную в XVI веке с каменным кирпичом во рту, "вернули" к жизни благодаря искусной работе эксперта по реконструкции лица Сисеро Мораиса.

Об этом пишет IFLScience.

Помещение каменного кирпича в ее рот свидетельствовало о страхе, что она восстанет из мертвых, как вампир, и будет распространять болезнь.

Исследование показало, что к моменту смерти женщине было около 60 лет и она, очевидно, принадлежала к низшему социальному классу, на что указывает ее преимущественно вегетарианская диета.

Фото: iflscience.com

Чтобы восстановить ее внешность, 3D-дизайнер и судебно-медицинский эксперт Сисер Мораис использовал передовые технологии. Он тщательно реконструировал черты лица, создав цифровую карту черепа и наложив на нее черты лица современных людей.

Напомним, ученые впервые реконструировали лицо итальянского поэта и мыслителя Данте Алигьери, который одним из первых придумал художественное описание рая, ада и чистилища в своем знаменитом произведении "Божественная комедия".

Еще раньше ученые реконструировали лицо женщины, умершей 4200 лет назад. Женщина оставалась погребенной тысячелетиями, пока ее скелет не нашли археологи в карьере на территории современной Шотландии.

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