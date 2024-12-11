Похотливый горбатый кит установил невероятный рекорд заплыва через три океана по одной причине

Возбужденный горбатый кит установил новый рекорд на самое длинное плавание через три океана в поисках партнерши.

Об этом сообщает Live Science.

Существо отправилось в эпическое путешествие от Тихого в Индийский океан – и все это ради любви. Согласно недавнему исследованию, он нечаянно побил рекорд расстояния. По словам ученых, путешествие млекопитающего является самым длинным расстоянием по большому кругу между двумя точками наблюдения, когда-либо зафиксированным для этого вида. Расстояние по большому кругу – это кратчайшее расстояние между двумя точками на Земле, измеренное на сферической поверхности планеты.

Стартовав от побережья Колумбии в восточной части Тихого океана и финишировав у побережья Занзибара на юго-западе Индийского океана, кит преодолел колоссальное расстояние 13 046 километров через весь земной шар, обнаружили исследователи.

Соавтор исследования Тед Чизман, докторант Университета Южного Креста в Австралии и директор Happywhale, предположил, что кит, вероятно, поплыл восточнее Колумбии, двигаясь по господствующим течениям Южного океана и, возможно, посещая популяции горбатых китов в Атлантическом океане.

Кроме ошеломляющего километража, еще одним важным открытием исследования стало то, что кит посетил несколько популяций горбатых китов на своем пути, решившись зайти дальше, чем любой другой горбатый кит, известный науке.

Революционное открытие было сделано благодаря фотографиям, сделанным исследователями между 2013 и 2022 годами, позже размещенным на Happywhale. На этих снимках зафиксирован один и тот же половозрелый самец в двух разных местах у берегов Колумбии, а затем через пять лет в Занзибарском проливе.

Каждый раз кит рассматривался как часть конкурентной группы – скопление китов, где самку тщательно охраняет самец "главный эскорт", в то время как другие самцы борются за ее внимание.

Основным стимулом для путешествия, вероятно, являлся секс, поскольку самец кита потенциально увеличивал свои шансы на продолжение рода, смешиваясь с членами другой группы размножения. Другие факторы, которые могли подтолкнуть к этому чрезвычайному путешествию, содержат изменения окружающей среды, влияющие на распределение пищи, изменения климата и увеличение популяции горбатых китов, что усиливает соперничество между самцами во время сезонов кормления и спаривания, согласно исследованию.

Напомним, ученые опустили камеру на дно темного желоба и обнаружили самое таинственное глубоководное существо. Они исследовали нетронутый подводный мир.

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