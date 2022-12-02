Похож на утку: найден новый вид динозавров

Останки похожего на утку динозавра обнаружили археологи на территории Монголии.

Об этом пишет nature.com.

По оценкам ученых, его представители были распространены на Земле 66-100 миллионов лет назад. Судя по строению скелета, к удивлению хорошо сохранившегося, динозавр одинаково успешно перемещался и по воде, и по суше.

Питался динозавр, очевидно, рыбой, ракообразными, мелкими рептилиями и млекопитающими. Динозавр вряд ли являлся предком современных птиц.

"Близкое сходство между нотвенатором и уткой или бакланом почти наверняка является примером того, что известно как конвергентная эволюция", — говорит палеонтолог позвоночных из Университета Мэриленда в США Томас Хольц-младший.

Ранее стало известно, что исследователи обнаружили под Атлантическим океаном у побережья Западной Африки новый ударный кратер. Он образовался, скорее всего, также 66 млн лет назад, как и знаменитый кратер Чикшулуб в Мексике после падения великого астероида, который, как считается, уничтожил почти всех динозавров. Новое исследование может изменить наши знания о том, как вымерли динозавры, ведь их могли уничтожить два или более астероидов.

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