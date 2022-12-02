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Похож на утку: найден новый вид динозавров

Похож на утку: найден новый вид динозавров

Динозавр имел небольшое тело обтекаемой формы.

Останки похожего на утку динозавра обнаружили археологи на территории Монголии.

Об этом пишет nature.com.

По оценкам ученых, его представители были распространены на Земле 66-100 миллионов лет назад. Судя по строению скелета, к удивлению хорошо сохранившегося, динозавр одинаково успешно перемещался и по воде, и по суше.

Питался динозавр, очевидно, рыбой, ракообразными, мелкими рептилиями и млекопитающими. Динозавр вряд ли являлся предком современных птиц.

"Близкое сходство между нотвенатором и уткой или бакланом почти наверняка является примером того, что известно как конвергентная эволюция", — говорит палеонтолог позвоночных из Университета Мэриленда в США Томас Хольц-младший.

Ранее стало известно, что исследователи обнаружили под Атлантическим океаном у побережья Западной Африки новый ударный кратер. Он образовался, скорее всего, также 66 млн лет назад, как и знаменитый кратер Чикшулуб в Мексике после падения великого астероида, который, как считается, уничтожил почти всех динозавров. Новое исследование может изменить наши знания о том, как вымерли динозавры, ведь их могли уничтожить два или более астероидов.

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