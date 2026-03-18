- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 285
- Время на прочтение
- 2 мин
Похож на выдру и пахнет уксусом: что известно о неуловимом хищнике планеты
Ученые рассказали о таинственном существе, охотящемся стаями в воде.
Кустовая собака (Speothos venaticus), житель Центральной и Южной Америки, остается одним из наименее изученных видов семейства псовых. Из-за скрытого образа жизни большинство научных данных об этих животных получено во время наблюдений в неволе, тогда как встречи с ними в дикой природе чрезвычайно редки.
Об этом пишет Discover Wildlife.
Облик и уникальные адаптации
Кустовые собаки — одни из самых маленьких диких представителей своей семьи. Их вес составляет всего 5–7 кг, а высота в холке не превышает 30 см. Внешне животные напоминают терьеров: у них коренастое телосложение, короткие лапы и пушистый хвост.
Ключевой особенностью вида являются частично перепончатые лапы, которые делают их искусными пловцами и позволяют легко передвигаться илистыми берегами. Благодаря этой особенности и любви к воде, их часто называют «водяными собаками». Еще одно название — «уксусная собака» — происходит от специфического резкого запаха мочи, по которой они метят территорию.
Социальная структура и охота
Эти хищники ведут преимущественно дневной, полукочевой образ жизни. В неволе они живут группами до 12 особей, где размножается только альфа-пара, а другие помогают ухаживать за потомством.
Собаки охотятся стаями, используя для координации звуки, похожие на птичьи крики. Они загоняют добычу (броненосцев, капибар, крупных грызунов и страусов нанду) в воду. Животные поселяются в подземных норах (часто покинутых броненосцами) или дуплах деревьев.
Ареал и статус вида
Несмотря на широкую географию распространения — от Панамы до Парагвая — стабильные популяции зафиксированы только в Перу и Гайане. Кустовые собаки являются «универсалами среды», поскольку способны выживать как во влажных лесах, так и в саваннах, однако всегда держатся вблизи водоемов.
Международный союз охраны природы (МСОП) классифицирует вид как находящийся под угрозой исчезновения. Главными проблемами являются:
Утрата и фрагментация природной среды.
Болезни передаются от домашних собак.
Незаконная охота на дичь, являющаяся кормовой базой хищника.
Из-за неуловимости вида традиционные фотоловушки часто оказываются неэффективными. Для изучения кустовых собак ученые используют специально обученных собак-детекторов, которые находят экскременты диких родственников по запаху, после чего исследователи проводят анализ ДНК для идентификации особей.
