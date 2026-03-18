Похож на выдру и пахнет уксусом: что известно о неуловимом хищнике планеты

Кустовая собака

Реклама

Кустовая собака (Speothos venaticus), житель Центральной и Южной Америки, остается одним из наименее изученных видов семейства псовых. Из-за скрытого образа жизни большинство научных данных об этих животных получено во время наблюдений в неволе, тогда как встречи с ними в дикой природе чрезвычайно редки.

Об этом пишет Discover Wildlife.

Облик и уникальные адаптации

Кустовые собаки — одни из самых маленьких диких представителей своей семьи. Их вес составляет всего 5–7 кг, а высота в холке не превышает 30 см. Внешне животные напоминают терьеров: у них коренастое телосложение, короткие лапы и пушистый хвост.

Реклама

Ключевой особенностью вида являются частично перепончатые лапы, которые делают их искусными пловцами и позволяют легко передвигаться илистыми берегами. Благодаря этой особенности и любви к воде, их часто называют «водяными собаками». Еще одно название — «уксусная собака» — происходит от специфического резкого запаха мочи, по которой они метят территорию.

Социальная структура и охота

Эти хищники ведут преимущественно дневной, полукочевой образ жизни. В неволе они живут группами до 12 особей, где размножается только альфа-пара, а другие помогают ухаживать за потомством.

Собаки охотятся стаями, используя для координации звуки, похожие на птичьи крики. Они загоняют добычу (броненосцев, капибар, крупных грызунов и страусов нанду) в воду. Животные поселяются в подземных норах (часто покинутых броненосцами) или дуплах деревьев.

Ареал и статус вида

Несмотря на широкую географию распространения — от Панамы до Парагвая — стабильные популяции зафиксированы только в Перу и Гайане. Кустовые собаки являются «универсалами среды», поскольку способны выживать как во влажных лесах, так и в саваннах, однако всегда держатся вблизи водоемов.

Реклама

Международный союз охраны природы (МСОП) классифицирует вид как находящийся под угрозой исчезновения. Главными проблемами являются:

Утрата и фрагментация природной среды. Болезни передаются от домашних собак. Незаконная охота на дичь, являющаяся кормовой базой хищника.

Из-за неуловимости вида традиционные фотоловушки часто оказываются неэффективными. Для изучения кустовых собак ученые используют специально обученных собак-детекторов, которые находят экскременты диких родственников по запаху, после чего исследователи проводят анализ ДНК для идентификации особей.

