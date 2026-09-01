Похожа на креветку и чувствует вкус "ногами": исследователи нашли рыбу, которая ходит дном задом вперед

Ученые сняли рыбу, которая ходит задом вперед / © скриншот с видео

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Благодаря новейшим технологиям подводного погружения, ученым удалось снять на видео редких рыб — панцирных морских петухов, которые передвигаются на глубине около 400 метров. Выяснилось, что эти удивительные существа умеют ходить не только вперед, но и задом вперед и даже боком, ранее никогда не фиксировавшимся среди рыб.

Об этом пишет IFLScience.

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Эволюционные чудеса и ноги-рецепторы

Команда ученых из Университета Сунь Ятсена изучала представителей подсемейства Peristediinae, тела которых покрыты толстой чешуей и делают их визуально похожими на крупные креветки. Рыбы имеют по три специальных луча с каждой стороны тела, которые эволюционировали из обычных плавников и превратились в своеобразные конечности для хождения.

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Помимо функции передвижения эти специфические отростки играют чрезвычайно важную роль в выживании вида, работая как мощные сенсорные органы. Исследователь из Гарварда Николас Беллоно объясняет эту особенность так: «Это рыба, которая вырастила ноги, используя те же гены, способствующие развитию наших конечностей, а затем перепрофилировала эти ноги для поиска добычи, используя те же гены, которые наши языки используют для вкушения пищи».

Наблюдение за этими животными непосредственно в их среде стало возможным только благодаря стремительному развитию современных глубоководных аппаратов.

"Современные глубоководные аппараты позволяют не только открывать новые виды, но и добавляют новое функциональное измерение к изучению видов", - подчеркнул доктор Хань Тянь.

Секреты ориентации и польза для науки

Во время экспедиции ученые обратили внимание на необычное поведение одного из видов, имеющего направленную вперед сенсорную структуру, которая кажется крайне неудобной для ежедневной ходьбы. Несмотря на наличие больших глаз, эти рыбы совершенно не реагировали на приближение громких подводных аппаратов, поэтому исследователи пришли к выводу об их специфических физиологических особенностях:

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вероятно, эти глубоководные существа полностью слепы в полной темноте;

они могут быть совершенно глухи к окружающим искусственным шумам;

их ориентация в пространстве и охота полностью зависят от уникальных сенсорных лучей.

Подробное изучение этих морских обитателей может принести ощутимую пользу для понимания глобальных океанических процессов и подводных течений. Поскольку мальки этих рыб долго дрейфуют в толще воды, прежде чем опуститься на дно для пешей жизни, отслеживание их взрослых популяций поможет ученым точно картографировать биогеографические коридоры между Тихим и Индийским океанами.

Напомним, акула научилась задерживать дыхание и гулять по суше . Уникальная морская хищница может передвигаться по морскому дну и даже выходить из воды с помощью своих пловцов, которые она может использовать, как настоящие лапы.

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