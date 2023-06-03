Похоже на сообщение от инопланетян: ученые зафиксировали сигналы из Млечного Пути

Ученые заявили, что из центра Млечного Пути поступают повторяющиеся сигналы и, возможно, представители внеземной цивилизации таким образом хотят заявить о себе.

Об этом пишет Live Science.

Ученые создали специальное программное обеспечение для того, чтобы можно было провести тщательный анализ подобных радиосигналов относительно того, что они могут иметь искусственное происхождение.

Свою разработку исследователи проверили на известных пульсарах, чтобы убедиться, что можно поймать узкочастотный сигнал. Такие диапазоны частот очень малы, они составляют примерно одну десятую часть ширины частот, используемую обычными FM-радиостанциями.

Ученые считают, что прослушивание повторяющихся радиосигналов, поступающих из центра нашей галактики поможет обнаружить их возможное искусственное происхождение. То есть, так можно теоретически обнаружить существование в нашей галактике внеземной разумной цивилизации, а может, и не одной.

В центре Млечного Пути находится огромная концентрация звезд, а вокруг некоторых из них могут вращаться планеты, где может существовать разумная жизнь. Ученые полагают, что если умные инопланетяне хотят связаться с другими умными видами, они будут посылать особые сигналы по всей галактике. Для этого они будут использовать узкочастотные сигналы и они должны повторяться особым способом, чтобы их можно было отличать от сигналов других космических объектов.

Авторы исследования считают, что существует очень малая вероятность, что такая комбинация характеристик в сигналах будет создана, например, пульсаром.

Ранее ученые предложили новую теорию, предусматривающую, что инопланетяне могут общаться в межзвездном пространстве посредством квантовой связи.

Другая группа ученых заявила, что инопланетные формы жизни скрыты на спутниках, вращающихся вокруг Урана, планеты, расположенной в трех миллиардах километров от Земли. Уран имеет всего 27 спутников, каждый из которых назван в честь персонажей классической английской литературы, написанной Уильямом Шекспиром и Александром Поупом.

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