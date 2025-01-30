Похожие на Землю планеты разваливаются в космосе — новое исследование ученых

Астрономы обнаружили две планеты, вращающиеся вокруг разных звезд на расстоянии в сотне световых лет от нас. Это каменистые планеты, то есть схожие по составу на Землю и почти такого же размера.

Об этом пишет Science Alert.

Обе планеты оставляют следы обломков, которые можно разглядеть в направленных на них телескопах.

Эти небесные тела являются планетами с ультракоротким периодом обращения (USP), они быстро вращаются вокруг своих звезд. Обнаруженные планеты являются редким подклассом USP, недостаточно массивны для того, чтобы содержать свой материал. В настоящее время астрономам удалось обнаружить всего три планеты, распадающиеся на части.

В одном исследовании ученые сообщили об открытии планеты BD+054868Ab, совершающей оборот вокруг своей звезды за 1,27 дня. У нее обнаружили два хвоста: один на переднем крае, другой – на заднем. В то же время передний хвост содержит большую пыль, а заднюю – более мелкую.

"Скорость, с которой испаряется планета, просто катастрофическая, и нам невероятно повезло, что мы наблюдаем последние часы этой умирающей планеты. У распавшейся планеты, которая вращается вокруг BD+05 4868 A, самые заметные на сегодняшний день пылевые хвосты… Их протяженность около 9 миллионов км, они охватывают более половины орбиты планеты вокруг звезды каждые 30 с половиной часов", — заявил ведущий автор исследования Марк Хон.

Сейчас размеры объекта сравнимы с Луной, поэтому, вероятно, он будет уничтожен в течение миллионов лет.

Авторы второго исследования, ученые из Университета Пенсильвании, обнаружили каменистую планету K2-22b. Она окутана пылью и газом, которые, очевидно, являются материалом ядра с преобладанием железа.

"Эти планеты буквально вываливают свои внутренности в космос для нас, и с телескопом "Джеймс Вебб" у нас наконец есть возможность изучить их состав и увидеть, из чего на самом деле сделаны вращающиеся вокруг других звезд планеты", — отметил ведущий автор исследования Ник Тусей.

Напомним, астрономы нашли маленькую планетку, масса которой составляет 37% от массы Земли.

Читайте также: