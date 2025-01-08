Поиск внеземной жизни: NASA отправит маленьких роботов исследовать спутники Юпитера и Сатурна

В настоящее время ведутся исследования и разработки по созданию роботов, которые смогут искать признаки жизни в океанических мирах Солнечной системы, таких как спутник Юпитера Европа и спутник Сатурна Энцелад.

Об этом пишет американский журнал Wired.

Эти ледяные луны ученые считают наиболее перспективными местами для поиска внеземной жизни, так как под их толстыми ледяными панцирями расположены огромные океаны жидкой воды, в которых потенциально могла бы зародиться и развиваться жизнь.

В октябре 2024 года NASA запустило зонд Europa Clipper, которые должен собрать информацию об условиях на поверхности ледяного спутника Юпитера. Кроме того, ученые работают над несколькими проектами по непосредственному исследованию внутренних океанов этих ледяных лун.

Один из таких проектов – SWIM (Sensing With Independent Micro-swimmers — зондирование с помощью независимых микропловцов) – возглавляет Лаборатория реактивного движения NASA. Программа планирует искать признаки жизни в океанических мирах с помощью автономных подводных роботов размером с ладонь. Их запустят во внутренние океаны ледяных лун Юпитера и Сатурна – Европы и Энцелада.

Диаметр Европы составляет около 3120 километров, что составляет примерно четверть диаметра Земли, а ее поверхность покрыта толстой ледяной оболочкой, толщина которой по мнению ученых может колебаться от 3 до 30 км.

Орбита Европы представляет собой эллипс, а форма спутника меняется под влиянием гравитации Юпитера. Это изменение формы создает трение внутри Европы, в результате возникает так называемое "приливное нагревание", которое генерирует огромное количество тепла. Это тепло, в свою очередь, поддерживает океан Европы в жидком состоянии под толстой ледяной оболочкой.

Внутренний океан Европы соленый и, по оценкам ученых, в среднем имеет глубину около 100 км. Несмотря на то, что Европа значительно меньше Земли, общий объем воды в ее океане примерно в два раза больше земных запасов.

Ученые также считают, что похожие внутренние океаны есть на спутниках Юпитера Ганимеде и Каллисто, а также на лунах Сатурна – Титане и Энцеладе.

Что будут делать роботы SWIM

Автономные подводные исследовательские роботы, задуманные проектом SWIM, чрезвычайно малы. Их клиновидные тела имеют длину всего 12 см. Устройство под названием "криобот" должно доставить их с поверхности спутника через толщу льда в океан. Для этого криобот, на борту которого будет около 40 автономных микропловцов будет растапливать лед с помощью ядерной энергии.

"Отправка такого большого количества исследовательских роботов имеет свои преимущества. Одно из них заключается в том, что они могут исследовать более обширную область. Другое заключается в том, что они, как предполагается, будут работать в командах, так что несколько роботов могут исследовать одну и ту же область в перекрывающихся направлениях, что снижает ошибки в данных наблюдений", – пояснили авторы статьи.

Каждый робот будет оснащен датчиками для измерения температуры, давления, кислотности, электропроводности и химического состава исследуемых им вод. Все эти датчики будут установлены на чипе размером всего несколько квадратных миллиметров.

"Люди могут спросить, зачем NASA разрабатывает подводного робота для исследования космоса? Потому что в Солнечной системе есть места, куда мы хотим отправиться, чтобы поискать жизнь, и мы думаем, что для жизни нужна жидкая вода", – рассказал руководитель проекта SWIM Итан Шаллер.

Напомним, ученые не исключают возможность, что в будущем Солнечная система может принять новую планету. Это может произойти благодаря гравитации Солнца, способной захватить блуждающие планеты.

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