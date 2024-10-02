Поиск внеземной жизни: подходящие миры могут быть на окраине Солнечной системы

Спутники Урана являются перспективным направлением поиска миров, куда в будущем могло бы "переехать" человечество, когда раскаленное Солнце заставит нас искать новый дом на просторах Вселенной.

Ученые-планетологи все чаще призывают направить миссию в малоизученный регион Солнечной системы – к Урану и его спутникам, чтобы выяснить насколько верны их гипотезы о том, что эти миры на окраине Солнечной системы могут быть пригодны для жизни.

Об этом пишет Space.

Астробиологи считают, что ряд признаков указывает на наличие у спутников Урана внутренних жидких океанов, химический состав которых подходит для зарождения и существования жизни. И хотя эти миры находятся за пределами так называемой "зоны обитания" (оптимальном расстоянии от звезды, где жидкая вода может существовать на поверхности мира, что ранее считалось необходимым условием для жизни), гипотетически формы жизни могли бы существовать за счет механизмов метаболизма, похожих на те, которые используют известные нам существа, живущие на дне океанов Земли.

Отправка космического корабля к спутникам Урана позволила бы собрать информацию об эволюции этих миров и их пригодности для проживания, а также, возможно, получить подтверждения о существовании на них жизни.

Признаки внутренних океанов на спутниках Урана

Группа ученых проанализировала с помощью компьютерного моделирования данные о пяти крупнейших спутниках Урана — Ариэле, Умбриэле, Титании, Обероне и Миранде, — собранных космическим зондом NASA Voyager 2, который пролетел мимо системы Урана в 1986 году. Результаты анализа показали, что в глубине четырех из них, кроме Миранды, могут быть жидкие океаны воды, "спрятанные" под ледяной поверхностью.

Уран и его спутники. Фото: NASA

Огромное расстояние от системы Урана до Солнца делает невозможным существование жидкой воды на поверхности этих небесных тел. Но если в их ядре происходит распад радиоактивных элементов, он может быть достаточным источником тепла для возникновения и поддержания жизни. Существуют также признаки, что Миранда и Ариэль были геологически активными в период примерно от 100 млн до 1 млрд лет назад.

Пригодны ли спутники Урана для жизни

В научном сообществе считают миссию к Урану и его спутникам перспективным направлением для поисков внеземной жизни и миров, подходящих для колонизации человечеством в будущем. Одной из областей исследования будет изучение внутренних тепловых условий на спутниках Урана, чтобы понять, насколько они пригодны для жизни.

Известно, что на Земле одноклеточные организмы могут существовать при температуре минус 20 градусов по Цельсию. В еще более холодных условиях живым существам становится намного сложнее поддерживать метаболизм и получать энергию из окружающей среды.

Температура на поверхности спутников Урана колеблется от –213 до –193 градусов Цельсия, но вполне возможно, что в глубине температура значительно выше, а условия пригодны для жизни.

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Вторым важным фактором является соленость воды. Сейчас ученые изучают земные микроорганизмы, чтобы выяснить предел содержания соли в воде, при котором может существовать жизнь. В дальнейшем полученные результаты сравнят, чтобы оценить "гостеприимство" океанов на спутниках Урана.

Доступ к химической энергии — еще одна часть головоломки обитаемости. Любая гипотетическая жизнь на спутниках Урана должна выживать не имея доступа к солнечному свету. Следовательно, этим формам жизни нужен постоянный источник химической энергии. Земные глубоководные формы жизни, например, используют хемосинтез – процесс получения энергии из неорганических химических реакций для производства пищи.

Для поддержания жизни, какой мы ее знаем, этим мирам-океанам понадобятся "строительные блоки жизни" — такие элементы, как углерод, водород, азот, кислород, фосфор и сера. И наоборот, токсичные элементы, такие как мышьяк, будут препятствием для существования жизни.

Ответов на эти вопросы у ученых пока нет, но миссия в систему Урана могла бы дать подсказки о потенциальной обитаемости его спутников и понять процессы, которые привели к формированию и эволюции этих ледяных оазисов.

Напомним, поиски радиосигналов из космоса похожи на ожидание телефонного звонка. Ученый из Гарварда предлагает искать "посылки, которые уже лежат в нашем почтовом ящике". По его словам, доказательства существования внеземных цивилизаций гораздо ближе, чем мы думаем.

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