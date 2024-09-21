Поиски внеземных цивилизаций: доказательства их существования гораздо ближе, чем мы думаем

Поиски радиосигналов из космоса похожи на ожидание телефонного звонка. Ученый из Гарварда предлагает искать "посылки, которые уже лежат в нашем почтовом ящике".

Долгожданные доказательства разумной инопланетной жизни могут скрываться в океанах Земли или в "странных" объектах, которые прилетели из далекого космоса в Солнечную систему и до сих пор не изучены. У профессора астрофизики и директора Института теории и вычислений Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Ави Леба есть план по их поиску.

Об этом он рассказал в интервью Live Science.

Более 70 лет ученые искали доказательства существования разумных инопланетян, охотясь за радиосигналами из космоса. Но Леб уверен, что поиск внеземного разума нужно начинать гораздо ближе к дому – не дне океанов Земли.

"Я не притворяюсь, что знаю больше, чем на самом деле. Но я готов рассмотреть возможности, которые другие полностью игнорируют", – сказал ученый.

Экспедиция в Папуа-Новой Гвинее

Летом прошлого года ученый организовал морскую экспедицию в район Папуа-Новой Гвинеи, чтобы поднять со дна сотни крошечных металлических сфер [сферул – ред.], которые могут быть остатками межзвездного объекта, упавшего в Тихий океан в 2014 году. По мнению Леба, этот объект не только прибыл к нам из далекого космоса, но и может нести следы инопланетных технологий.

В 2025 году команда Леба планирует продолжить поиски в этом районе, чтобы найти больше доказательств. Предварительная стоимость будущей экспедиции оценивается в 6,5 млн долларов.

За две недели первой экспедиции исследователи собрали крошечные шарики размером меньше миллиметра. В ходе их изучения ученые установили, что 10% из них имели необычный химический состав.

Также читайте С неба на Землю: ученые обнаружили обломки первого метеорита

"Но это все еще не говорит нам о природе объекта. Потому что это были расплавленные капли, которые потеряли некоторые элементы в процессе плавления. Теперь мы хотим найти более крупные куски, размером хотя бы в несколько миллиметров, чтобы определить их полный состав и изучить свойства материала", – рассказал Леб.

По его словам, прочность этого объекта, который десять лет назад упал в Тихий океан, была намного выше, чем у железных метеоритов из Солнечной системы. Об этом свидетельствует то, что он взорвался только в нижних слоях атмосферы, тогда как большинство метеоритов сгорают в атмосфере, не долетев до поверхности Земли.

"Кроме того, если мы найдем большой кусок, мы можем провести изотопный анализ и датировать возраст материала, чтобы продемонстрировать, что он отличается от возраста Солнечной системы. Но самое главное, мы сможем сказать, является ли это естественным объектом, как камень, или чем-то еще, частью инопланетного устройства, например", – сказал Леб.

Перспективные направления поисков внеземных цивилизаций

Кроме исследования океанского дна Леб считает перспективным направлением поисков внеземных цивилизаций изучение Марса, на поверхности которого, как уже известно ученым, когда-то были океаны жидкой воды.

"Были некоторые предварительные свидетельства того, что, возможно, почва на Марсе имеет некоторые дразнящие признаки жизни", – отметил Леб.

Ученый также отметил, что в Солнечной системе, в пределах досягаемости для людей, существуют миллионы небольших объектов, размером до нескольких сотен метров, которые прилетели из далекого космоса.

Также читайте На Землю упал самый большой метеорит в истории: почему его не могут найти с 1916 года

"Они не отражают достаточно солнечного света, чтобы мы могли обнаружить их с помощью наших существующих телескопов. Поэтому я бы создал экспериментальную программу, которая попыталась бы обнаружить и изучить их. Это может быть космический мусор или что-то функциональное, но должно быть легко отличить просто камни от чего-то другого", – пояснил он свою идею.

Леб напомнил, что ученые уже обнаружили "ОумуАмуа" (в переводе с гавайского означает "посланник издалека"). Этот межзвездный объект длиной около 100 метров, который сопоставим по размерам с самым большим космическим кораблем Starship, созданным компанией Илона Маска SpaceX. Ученый уверен, что неподалеку от нашей планеты есть еще много подобных объектов размером поменьше, которые в скором времени смогут обнаружить новые телескопы. Большие надежды научное сообщество возлагает на обсерваторию Веры Рубин в Чили, которая заработает в 2025 году. Ожидается, что она сможет обнаружить много межзвездных объектов вблизи Земли или в пределах орбиты Земли вокруг Солнца.

"Я очень надеюсь [найти доказательства существования инопланетной жизни – ред.], потому что это путь, по которому раньше не шли. В данном случае, изучение природы объектов, прибывших в Солнечную систему из космоса. Традиционный поиск разумной жизни был связан с радиосигналами, что похоже на ожидание телефонного звонка. Здесь мы ищем "посылки", которые уже могут лежать в нашем "почтовом ящике". Это совсем другой подход. Я надеюсь, что мы узнаем что-то новое, особенно с учетом того, что два из трех известных межзвездных объектов кажутся странными", – сказал Леб.

Ученый планирует после экспедиции в район Папуа-Новой Гвинеи изучить еще один межзвездный метеорит, который упал в океан между Португалией и Азорскими островами.

"Может быть много космического мусора, созданного прошлыми цивилизациями. Мы ищем радиосигналы уже 70 лет. Нам нужно изменить подход. Честно говоря, радиосвязь была всего лишь очень ранней технологией, которую разработало человечество… Я думаю, что есть шанс найти что-то выдающееся, если продолжать искать", – подытожил астрофизик.

Напомним, в Пентагоне предупредили о возможной отправке зондов на Землю "инопланетным базовым кораблем". Астрономы не могут заметить мини-зонды, потому что они не отражают достаточно солнечного света.

Читайте также: