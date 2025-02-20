Показал животик и пускал фонтаны: украинские полярники рассказали, как молодой кит играл с лодкой

Горбань оказался очень игривым, но "взбодрил" исследователей, случайно задев лодку плавником.
Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" рассказали о невероятной встрече с молодым горбатым китом в Антарктике. Животное длиной более 9 метров оказалось очень игривым и коммуникабельным.
Видеофиксацию встречи, запечатленной с помощью дрона, опубликовал в социальной сети Facebook Национальный антарктический научный центр.
"Во время морского выезда ученые увидели этого красавца и подошли поближе, чтобы провести исследования. В частности, измерить его размеры с помощью дрона, сделать фотоидентификацию и взять образцы кожи и жира", — говорится в сообщении под видео.
Пока исследователи проводили измерения, животное заинтересовалось лодкой и начало кружить вокруг нее.
"Такая игра продолжалась около 15 минут. Горбань пускал фонтаны, округлял спину, показывал хвостик, а в один момент даже перевернулся животиком кверху и стал хлопать грудными плавниками, что нечасто можно увидеть. Правда, одним плавником он легонько задел лодку с полярниками, чем немного их "взбодрил". Но после этого вежливо уплыл", – рассказали в НАНЦ.
По словам полярников, горбатые киты обычно ведут себя дружелюбно и не представляют угрозы людям. В большинстве случаев они очень осторожно плавают вокруг лодок, которые часто намного меньше размера этих морских великанов.
"Но если интерес животного становится навязчивым, а его действия — опасными, то полярники прекращают наблюдение и потихоньку отходят, чтобы не задеть двигателем", — объяснили специалисты.
Горбань, которого удалось увидеть полярникам на этот раз, оказался вдвое длиннее лодки – его длина составляет 9,6 метра. Такие размеры показывают, что игривое животное почти подросток, так как взрослые особи вырастают до 13-15 м длиной.
Кроме определения размера, биологу Светозару Давиденко удалось сфотографировать хвостовой плавник горбаня, рисунок на котором у каждой особи уникальный. Эту особенность ученые используют по типу отпечатков пальца у людей для идентификации животных.
"Теперь этот кит будет внесен в международную идентификационную базу, и когда его снова зафиксируют исследователи, то можно будет сравнить, как он изменился за это время", — пояснили в НАНЦ.
Ученые добавили, что подобные исследования позволяют оценить успешность размножения китов и качество кормовой базы, а также изучить их миграцию.
Напомним, исследователи увидели в южной части Тихого океана возле Полинезии полностью белого детеныша горбатого кита вместе с его родителями. И хотя горбатые киты ежегодно приплывают в Полинезию для брачных игр и рождения потомства, встретить среди них альбиноса – это большая редкость и удача. Детеныша назвали Махина, что на тонганском языке означает "Луна".
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