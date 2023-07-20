Покрыт миллионом яиц: ученые обнаружили на дне Тихого океана активный древний вулкан

Исследователи обнаружили тихоокеанского белого ската, откладывавшего яйца на вершине вулкана на глубине почти 1500 м.

Недалеко от Канады на дне Тихого океана ученые исследовали древний подводный вулкан и выяснили, что он до сих пор действует и покрыт тысячами гигантских яиц.

Об этом идет речь в соответствующем исследовании, сообщает LiveScience.

До этого исследования ученых считалось, что вулкан давно погас, и что вокруг него замерзли воды. Однако оказалось, что подводный вулкан все еще бьет теплой водой. Он возвышается на 1100 м над океаническим дном и покрыт глубоководными кораллами.

Ученые установили, что горячая и обогащенная минералами жидкость поддерживает температуру окружающих вод и обеспечивает идеальные условия для выживания некоторых океанских существ на глубине. В частности, удалось обнаружить тихоокеанского белого ската, откладывавшего яйца на вершине вулкана на глубине почти 1500 м.

"Это действительно особое место на вершине действительно особого места", — отметила морская биолог из Министерства рыболовства и океанов Канады, главная исследовательница экспедиции Шерис Дю Пре.

Она рассказала, что единственный из ранее обнаруженных тихоокеанских питомников белых скатов был найден на Галапагосских островах. Однако "он насчитывал около десятка или двух десятков яиц". На вершине этого вулкана может быть и миллион яиц.

"Я бы оценила, что на вершине подводной горы, покрытой яйцами, было – я не знаю – 100 000? Миллион?" – сказала Дю Пре.

Она добавила, что яйца были большого размера – около 50 см в поперечнике.

Кроме того, ученые впервые в истории зафиксировали на видео, как тихоокеанский белый скат откладывает яйца.

Ученые впервые зафиксировали на видео, как тихоокеанский белый скат откладывает яйца/Фото: NEPDEP 2023

Тихоокеанские белые скаты – родственники акул и обычных скатов и являются одними из самых глубоководных видов скатов. Они обитают на глубинах от 800 до 2900 м у западного побережья Северной и Центральной Америки. Взрослые самки скатов могут вырастать до 2 м в длину. Они откладывают прямоугольные яйца, известные как "русалкины сумочки".

Ученые отмечают, что для развития молодых особей скатов требуется четыре года, однако теплая вулканическая вода, возможно, ускоряет период вынашивания яиц. А еще вершина подводной горы – почти коралловый сад, поэтому является безопасным питомником.

Напомним, ученые обнаружили окаменелость динозавра и барсуковидного млекопитающего, которые сошлись в вечной схватке насмерть 125 млн лет назад.

Читайте также: