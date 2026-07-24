Пол века поисков инопланетян были ошибочными: где на самом деле могут скрываться послания пришельцев

В старых данных радиотелескопов могут быть скрыты послания от инопланетян / © Freepik

Реклама

Британские исследователи под руководством астрономки Луизы Мэйсон приступили к масштабному анализу архивных данных чилийского телескопа ALMA для поиска следов внеземных цивилизаций. Ученые сосредоточились на миллиметровом диапазоне волн, рассчитывая выявить целенаправленные узкополосные передачи или случайные утечки технологических сигналов в космосе.

Об этом пишет издание Gizmodo.

Отказ от старых методов

Более полувека эксперты SETI искали инопланетян в так называемой «водяной дыре» – тихом радиодиапазоне от 1,42 до 1,66 гигагерца. Считалось, что другие углеродные формы жизни будут использовать именно эти частоты для речи, поскольку космический шум здесь идеально поглощается межзвездным газом.

Реклама

Однако сейчас ученые презентовали новый подход, который полностью фокусируется на узкополосных сигналах на высоких частотах (90-93 гигагерца), которые, скорее всего, поступают от целенаправленных передач.

«Десятилетиями поиски SETI сосредотачивались на относительно небольшой части радиоспектра, и мы захотели проверить, что может произойти, если посмотреть куда-нибудь совсем в другое место», — объяснила ведущий автор исследования из Манчестерского университета Луиза Мэйсон.

Скрытые послания в архивах

Новая стратегия позволяет с очень высоким разрешением пересмотреть массивы старых данных, которые уже могут содержать сообщения от инопланетной цивилизации. Благодаря широкому полю зрения, телескоп случайно собрал информацию о значительно большем количестве удаленных звездных систем, чем астрономы планировали исследовать сначала.

"Даже очень небольшое наблюдение может содержать огромное количество и разнообразие звезд, которые мы, возможно, никогда не собирались изучать", - рассказала Мэйсон, назвав это явление "звездным приловом".

Реклама

Карта Млечного Пути

Работа с чилийским радиотелескопом стала лишь первым шагом в этом амбициозном научном проекте.

В настоящее время команда исследователей, к которой присоединился американский Институт SETI, также анализирует астрономические данные, собранные снятой с эксплуатации орбитальной обсерваторией Gaia Европейского космического агентства.

Эта кропотливая работа расширила масштабы поиска благодаря наложению полученных данных на Безансонскую модель Млечного Пути, подробно воспроизводящей орбиты сотен миллиардов звезд нашей родной галактики. Хотя подтвержденный инопланетный сигнал еще не найден, ученые убеждены, что они двигаются в правильном направлении.

«Сочетая высокочастотные наблюдения с галактическими симуляциями, мы можем лучше понять, что именно мы уже обыскали и где нам следует искать дальше», – подытожила исследовательница.

Реклама

Напомним, Где скрываются инопланетяне: астрономы запустят рой космических телескопов-"охотников"

В 2040-х годах ученые планируют вывести на орбиту уникальный рой небольших космических аппаратов, которые объединятся в единый гигантский телескоп для поиска следов биологических на дальних экзопланетах.

Напомним, астрономы будут искать инопланетян с помощью космических телескопов-"охотников" .В 2040-х годах ученые планируют вывести на орбиту уникальный рой небольших космических аппаратов, которые объединятся в единый гигантский телескоп для поиска биологических следов на дальних экзопланах.

Новости партнеров