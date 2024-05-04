Полет человека на Луну под угрозой срыва: что обнаружили на корабле NASA

NASA столкнулось с проблемой, которая может задержать первый за десятилетие полет на Луну с экипажем.

NASA опубликовало отчет о том, насколько космическое агентство США готово к реализации миссии Artemis 2, целью которой является полет вокруг Луны четырьмя астронавтами на корабле Orion.

Об этом пишет Space.

Сообщается, что выявленные проблемы с защитным тепловым экраном корабля представляют значительный риск безопасности астронавтов. Это ставит под угрозу сроки реализации миссии, намеченной на конец 2025 года. Срыв этих сроков может привести к переносу и более важной миссии Artemis 3, во время которой астронавты NASA должны вернуться на Луну впервые с 1972 года.

Согласно отчету генерального инспектора NASA, по возвращении корабля Orion на Землю после завершения миссии Artemis 1 (корабль без экипажа облетел Луну и вернулся назад) в конце 2022 года у него были обнаружены аномалии с защитным тепловым экраном и другие проблемы. А это чревато безопасностью астронавтов во время полета в космос. В отчете говорится, что готовность новой месячной миссии NASA зависит от решения выявленных проблем.

Защитный тепловой экран корабля Orion защищает его от огромных температур, возникающих в результате трения при выходе в атмосферу Земли. Согласно отчету, было обнаружено более 100 участков на экране, которые были повреждены не так, как предполагали инженеры.

Напомним, в ближайшие месяцы два марсохода NASA получат уникальную возможность изучить, какое влияние солнечные вспышки могут оказать на роботов и будущих поселенцев на Марсе.

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