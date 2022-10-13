Полет в космос делает людей несчастными: ученые назвали причину

Ученые говорят, что люди во время полета в космос думают о глобальных вещах.

Компания Blue Origin произвела второй успешный запуск своего корабля New Shepard с пассажирами на борту. Среди участников полета также находился 91-летний Уильям Шетнер, звезда сериала "Звездный путь". Актер столько лет мечтал побывать в космосе и взглянуть на Землю со стороны, но достигнув своей цели – был раздавлен и расстроен.

Ученые объяснили, почему это произошло, пишет Science Alert.

По словам актера, этот полет казался ему чем-то увлекательным и праздничным, но в конце больше напоминал "похороны Земли", чем что-нибудь прекрасное.

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В книге Уильям Шетнер отмечает, что все, что он думал и ожидал увидеть, оказалось неправильным.

По словам звезды Star Trek, во время полета в космосе ему пришлось столкнуться с множеством мнений о том, что человечество разрушает Землю, многие представители флоры и фауны находятся на грани исчезновения из-за вмешательства человека.

Бывший астронавт Крис Гедфилд в одном из интервью также отмечал, что проведя в космосе более 4 тысяч часов, его представление о планете и "вечности времени" сильно изменилось. Во время интервью он заявил, что главной угрозой нашей планете не астероиды и вспышки на солнце, а мы сами.

Ученые объяснили, что это за эффект и почему такое замечательное событие, как полет в космос, может оказаться столь удручающим, и принести большее разочарование, чем радости.

По словам ученого Уайта, у любого, кто испытывает этот невероятный опыт, всегда будет обзор. Они увидят то, что мы способны лишь ощущать, что Земля — "единая система".

Ученые пытаются найти способ искусственно воспроизвести этот эффект обзора для людей, которые никогда не смогут побывать в космосе и взглянуть на Землю со стороны. Это позволило бы объединить человечество в борьбе с экологическими проблемами, убивающими планету.

Ранее ученые выяснили, когда и как исчезла жизнь на Марсе.

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