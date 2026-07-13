Полеты на Луну могут стереть миллиарды лет истории Солнечной системы

Полеты на Луну / © Associated Press

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Выхлопные газы космических кораблей способны распространяться по поверхности Луны с неожиданно высокой скоростью. Это создает угрозу загрязнения древних лунных пластов, потенциально содержащих ключевые подсказки по поводу возникновения жизни на нашей планете. Так, полеты на Луну могут навсегда стереть подсказки по поводу возникновения жизни на Земле.

Об этом пишет Science Daily.

Почему полеты на Луну могут навредить науке, а не развить ее

Научное сообщество готовится к новой эре освоения спутника Земли, однако свежее исследование свидетельствует: каждая высадка может оставлять после себя гораздо больше, чем просто следы от подошв астронавтов.

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Специалисты выяснили, что выделяющийся при сгорании топлива космических аппаратов метан распространяется поверхностью спутника практически мгновенно. Это чревато загрязнением регионов, где миллиарды лет сохранялись химические соединения ранней Солнечной системы.

По расчетам ученых, даже после посадки вблизи Южного полюса Луны молекулы метана могут «перепрыгнуть» к Северному полюсу менее чем за два лунных дня. Поскольку к лунной программе активно приобщаются новые государства, частные компании и неправительственные организации, понимание последствий необходимо.

«Мы пытаемся защитить науку и наши инвестиции в космос», — говорит офицер по защите планеты Европейского космического агентства (ESA) и старший автор исследований Сильвио Синибальди.

Он добавляет, что Луна дает уникальную возможность изучить самые ранние этапы истории Солнечной системы, но существует парадокс, согласно которому человеческая деятельность на Луне может этому препятствовать.

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Что можно исследовать на Луне

Вблизи лунных полюсов расположены кратеры, куда никогда не попадает солнечный свет. В этих сверххолодных зонах есть лед, в котором могли сохраниться вещества, занесенные кометами и астероидами миллиарды лет назад.

Ученые предполагают, что эти отложения могут содержать пребиотические органические молекулы — химические элементы, из которых впоследствии сформировались первые строительные блоки жизни, в частности ДНК.

Если исследователям удастся изучить эти молекулы в первозданном состоянии, это позволит понять механизм зарождения жизни на Земле.

«Мы знаем, что в Солнечной системе, например в астероидах, есть органические молекулы. Но то, как они начали выполнять определенные функции, такие как в биологической материи, это пробел, который нам нужно заполнить», — добавляет ученый.

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На Земле постоянные геологические и атмосферные процессы практически уничтожили все древнейшие доказательства. В то же время отдельные участки Луны оставались неизменными в течение миллиардов лет, что делает их идеальным архивом. Затененные холодные ловушки являются наиболее ценными для ученых.

Риски от распространения метана на Луне

Чтобы оценить масштабы проблемы, Синибальди и ведущий автор исследования Франсишка Пайва разработали подробную симуляцию на примере предстоящей миссии ESA Argonaut. Ученые смоделировали распространение метана — основного органического продукта сгорания топлива аппарата Argonaut — после его посадки вблизи Южного полюса.

Моделирование показало, что метан достигает Северного полюса менее чем за два лунных дня. В течение семи лунных дней более половины выпущенного метана оседает в холодных полярных ловушках: 42% накапливается на Южном полюсе, а 12% — на Северном.

Такая скорость объясняется практически полным отсутствием атмосферы на Луне. Без сопротивления воздуху молекулы метана движутся баллистическими траекториями под влиянием гравитации, совершая прыжки.

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По словам ученых, это означает отсутствие абсолютно безопасных мест для высадки на Луне — загрязнение будет повсюду.

Ученые предлагают делать будущие высадки в более холодных регионах Луны, чтобы замедлить загрязнение и «стирание данных» о прошлом Земли. Ученые подчеркивают, что созданные симуляции необходимо подтвердить реальными измерениями непосредственно во время следующих лунных миссий.

Когда на Луну полетит следующая миссия астронавтов

Напомним, реализацию амбициозной программы NASA Artemis по возвращению астронавтов на Луну снова откладывают. Миссию Artemis III перенесли как минимум на конец 2027 года, что смещает весь график дальнейших запусков.

Первоначально планировалось, что высадку совершит компания SpaceX с помощью посадочной системы Starship, а впоследствии к миссиям привлекут и модуль Blue Moon от Blue Origin.

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Это уже далеко не первая задержка проекта: даты высадки постоянно сдвигались с 2024 года на 2025 год, 2026 год, а впоследствии и на 2027 год. Оценки Управления подотчетности правительства еще раньше указывали на вероятный перенос миссии на 2028 год, однако очередные задержки Artemis III ставят под сомнение реалистичность даже этого срока.

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