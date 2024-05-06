Полеты в космос для гражданских: SpaceX открыла бронирование мест – подробности и направления

Американская аэрокосмическая частная компания SpaceX объявила о бронировании мест для полета в космос. Первые миссии для людей пройдут на орбиту Земли.

Так, на сайте компании появился раздел Human Spaceflight, где можно забронировать место для полета в космос.

Как указано в информации, полеты будут совершать на двух космических кораблях – Dragon и Starship.

Первым доступным направлением для полета будет орбита Земли уже в конце 2024 года. Продолжительность миссии будет составлять 3-6 дней, а присоединиться к ней смогут 2-4 человека за один раз.

Корабль будет вращаться вокруг Земли каждые 90 минут на высоте 290-483 км над ней.

Полеты на Международную космическую станцию, расстояние которой от Земли составляет около 400 километров, стартуют в 2025 году. Четыре пассажира смогут провести здесь 10 дней.

На сайте также есть информация о семидневных миссиях на Луну, но они пока не имеют даты запуска. В 384 400 километрах от Земли 12 космических туристов будут иметь свои отдельные каюты.

Миссия на Марс будет самой короткой – 24 часа и 37 минут. Однако о начале полетов по этому направлению также нет информации.

SpaceX гарантирует пассажирам самое современное снаряжение, в том числе напечатанные на 3D-принтере шлемы, оснащенные микрофонами и клапанами, которые регулируют системы давления в костюме.

Стоимость участия в миссии на сайте не указывается. Забронировать полет можно, отправив заявку по электронной почте humanspaceflight@spacex.com.

Напомним, США проведут военные учения в космосе.

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