Полмиллиона смертей ежегодно: ученые предупредили о неожиданных последствиях глобального потепления

Жара / © Associated Press

Повышение температуры в мире может заставить людей меньше двигаться, что напрямую будет влиять на состояние здоровья. Ученые предупреждают: к 2050 году это может вызвать до полумиллиона дополнительных преждевременных смертей ежегодно.

Об этом сообщило издание The Guardian.

Исследователи проанализировали данные из 156 стран за период 2000-2022 годов и смоделировали влияние потепления на уровень физической активности. Оказалось, что каждый дополнительный месяц со средней температурой более 27,8°C повышает долю физической неактивности в мире на 1,5 процентного пункта. В странах с низким и средним уровнем дохода этот показатель еще выше — до 1,85 пункта.

Специалисты отмечают, что недостаточная подвижность уже является серьезной проблемой: она связана примерно с 5% смертей среди взрослых. Около трети населения мира не выполняет рекомендации по физическим нагрузкам. В то же время снижение активности повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, некоторых видов рака и психических расстройств.

По оценкам исследования, опубликованного в журнале Lancet Global Health, последствия могут быть не только медицинскими, но и экономическими: потери производительности труда к 2050 году достигнут от 2,4 до 3,68 миллиарда долларов.

Наибольший рост физической неактивности прогнозируют в регионах с высокими температурами — в частности в Центральной Америке, Карибском бассейне, восточной части Африки к югу от Сахары и экваториальной Юго-Восточной Азии. В некоторых из них этот показатель может увеличиваться более чем на четыре процентных пункта ежемесячно.

Автор исследования Кристиан Гарсия-Витульски отмечает, что проблема имеет также социальное измерение. Регионы, которые сильнее всего почувствуют влияние жары, часто имеют меньше ресурсов для адаптации — ограниченный доступ к охлаждению, безопасным помещениям и гибкому графику.

Отдельно ученые обращают внимание, что уровень неактивности может быстрее расти среди женщин — как из-за физиологических особенностей, так и из-за социальных ограничений.

Ученые подчеркивают: физическую активность следует рассматривать не только как индивидуальный выбор, а как часть климатически чувствительной политики здравоохранения. Среди возможных решений — создание более прохладных городских пространств, развитие инфраструктуры для занятий в помещениях и доступ к четким рекомендациям по безопасности во время жары.

Напомним, ученые обнаружили такие опасные побочные эффекты препаратов для похудения, как хрупкие кости и разрывы сухожилий. В частности, новое исследование свидетельствует, что популярные препараты для снижения веса (агонисты рецепторов GLP-1) могут существенно повышать риск скелетных нарушений, включая остеопороз и подагру.