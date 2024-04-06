Полное солнечное затмение 8 апреля: ученые будут исследовать явление с реактивных самолетов

Эта информация поможет ученым лучше понять структуру и температуру короны, влияние солнца на атмосферу Земли.

Лучший вид на полное солнечное затмение 8 апреля получат ученые на борту реактивных самолетов NASA WB-57, которые поднимутся на высоту более 15 тысяч метров и будут исследовать затмения.

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Две команды исследователей будут снимать внешнюю атмосферу Солнца – корону, а третья – ионосферу, верхний электрически заряженный слой атмосферы Земли. Собранная информация поможет ученым улучшить знания о структуре и температуре короны, влиянии Солнца на земную атмосферу, а также с поиском астероидов, которые могут вращаться вблизи нашего светила.

Реактивные самолеты NASA летают гораздо выше коммерческих. Эта высота позволяет им находиться над облаками, поэтому плохая погода не помешает им наблюдать затмение. К тому же скорость WB-57 в 740 километров в час, то есть, они смогут находиться в тени Луны дольше, чем люди на Земле.

Затемнение будет длиться не более четырех с половиной минут в любой точке Земли, а для самолетов это время составит 6 минут и 22 секунды.

"Затмение преимущественно служит контролируемым экспериментом. Это дает нам возможность понять, как изменения солнечной радиации могут повлиять на ионосферу, что в свою очередь может повлиять на некоторые из технологий, таких как радары и GPS, на которые мы полагаемся в повседневной жизни", — сказал руководитель проекта исследования ионосферы, доцент Virginia Tech в Блексбурге Бхарат Кундури.

Солнечное затмение 8 апреля 2024: что нас ждет в это время — читайте в новости.

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