Полный отказ от сахара может навредить: ученые обнаружили неожиданный эффект

Сахар

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Сокращение количества сахара в рационе традиционно связывают с многочисленными преимуществами для здоровья — от снижения риска кариеса до улучшения контроля уровня глюкозы в крови. Впрочем, новое исследование на мышах показало, что полное исключение сахарозы из рациона может иметь и неожиданные последствия.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Исследователи из Института диабета Дасмана в Кувейте изучали влияние низкожирной диеты с сахарозой и без неё. В исследовании приняли участие 12 мышей, за которыми наблюдали в течение 16 недель.

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По данным авторов работы, у животных, не получавших сахарозу, были зафиксированы изменения в составе кишечной микробиоты. В конце эксперимента у них обнаружили меньше полезных бактериальных штаммов и больше бактерий, связанных с воспалительными процессами.

Кроме того, у мышей с нулевым потреблением сахара наблюдались нарушения контроля уровня глюкозы в крови и признаки инсулинорезистентности. Также исследователи обнаружили накопление жира в печени. При этом масса тела животных оставалась примерно такой же, как у группы, получавшей сахарозу.

Авторы исследования отмечают, что полное исключение сахарозы из низкожирной диеты может негативно влиять на кишечную микробиоту и метаболическое здоровье. По их мнению, результаты подчеркивают важность поддержания сбалансированного потребления углеводов для сохранения кишечного и иммунного гомеостаза.

«Результаты исследования свидетельствуют о том, что полное исключение сахарозы из низкокалорийной диеты может негативно повлиять на кишечную микробиоту и метаболическое здоровье. Исследование подчеркивает важность сбалансированного потребления углеводов для поддержания кишечного и иммунного гомеостаза», — заявил иммунолог Рашид Ахмад из Института диабета Дасмана.

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В то же время учёные отмечают, что к полученным выводам следует относиться с осторожностью. Работа проводилась на небольшой группе животных, а результаты ещё требуют дальнейшей проверки. Кроме того, исследование пока не опубликовано в рецензируемом научном журнале, поэтому подробности методологии остаются ограниченными.

Учёные считают, что для подтверждения или опровержения этих выводов необходимы дополнительные исследования с участием людей. На данный момент результаты исследования указывают на необходимость дальнейшего изучения последствий полного отказа от сахара для организма.

Напомним, ранее исследователи установили, что употребление авокадо может помочь в контроле уровня сахара в крови. Все благодаря высокому содержанию клетчатки и минимальному количеству сахара.

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