Польские пещерные люди были каннибалами и раскалывали черепа жертв для омлета из мозга

Установлено, что племя доисторических людей, известных как "мадленцы" в Польше, наслаждалось смакованием мозга после того, как раскалывали головы своих жертв.

Выявлено, что группа доисторических людей европейского происхождения прибегала к каннибализму.

Об этом пишет Daily Star.

Археологи в Польше сначала обнаружили пещеру в 19 веке, приютившую расу людей, известных как мадленцы, около 18 000 лет назад. Теперь исследователи определили темный характер доисторических людей, найдя доказательства каннибализма. В исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, ученые пишут, что тревожное поведение было результатом причудливой культуры мадленцев.

Под руководством антрополога Франческа Маргинедаса из Каталонии команда использовала 3D-микроскопы для анализа 63 фрагментов человеческих костей из пещеры Машицка. Они заметили на черепах следы порезов и преднамеренные переломы, которые, по их мнению, явились результатом извлечения человеческого мозга после смерти жертв.

"Расположение и частота порезов и преднамеренных переломов на скелете ясно показывают, что тела эксплуатировались для питания, что исключает гипотезу о захоронениях без потребления", — пояснил Маргинедас.

Иными словами, похоже, что мадленцы раскалывали черепа своих соперников и выбивали из них немного мозга.

"Каннибализм — это поведение, задокументированное на разных этапах эволюции человека. В доисторических контекстах он мог быть ответом на потребности выживания, а также на ритуальные практики или даже на динамику межгруппового насилия", — говорит Пальмира Саладие, еще одна исследовательница из команды.

Как сообщает Gizmodo, отметки, сделанные человеком на костях, указывают на то, что с жертв снимали скальп и получали "обезглавленные" головы. Большие конечности, такие как бедренная кость, были разрезаны так, как разрезают колбасу, чтобы можно было высосать калорийный костный мозг.

Напомним, археологи нашли поселение, которому 11 тысяч лет. Теория о том, что местные жители были кочевниками, не соответствует действительности.

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