Полярники показали уникальные снежные карнизы на вершинах гор в Антарктике (фото)

Снег / © facebook.com/AntarcticCenter

В Антарктике полярники зафиксировали необычное природное явление — снежный карниз, который образовался на краю ледника из-за взаимодействия ветра и снега, сообщает Национальный антарктический научный центр.

Фото опубликовал Национальный антарктический научный центр в Faceook.

По данным НАНЦ, снежный карниз формировался на вершинах скал и краях ледников. Такие выступы появляются, когда сильный ветер и метели переносят снег с наветренной стороны склона, а на подветренной стороне образуется зона штиля, где оседает снег.

«Если вы спросите, почему этот снежный карниз возник именно здесь? А потому, что конфигурация склонов именно в этом месте создала так сказать „снежный ручей“ — путь, к которому тяготеет снег, переносимый ветром», — пояснил руководитель отдела физики атмосферы и геокосмоса НАНЦ Денис Пишняк.

Ранее полярники уже фиксировали другие необычные явления в Антарктике, в частности рельефные сосульки, которые напоминают ожерелье.

