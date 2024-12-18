Полюса Солнца начали меняться местами: опасно ли это для Земли

В этом году Солнце демонстрирует чрезвычайную активность посредством солнечных вспышек и корональных выбросов массы. Это часть 11-летнего цикла солнечной активности, известного как цикл Швабэ. С каждым циклом магнитные полюсы Солнца меняются местами, достигая пика внутри цикла, когда активность звезды является максимальной.

Об этом сообщило издание IFLScience.

Происходящий на Солнце процесс связан с его вращением: на экваторе Солнце вращается быстрее, чем на полюсах, и это вызывает смешивание намагниченной плазмы. Как результат, возникают появляющиеся солнечные пятна, когда магнитные поля пробиваются через фотосферу в хромосферу и корону Солнца. Во время солнечного максимума эти пятна изменяют свою полярность, приводя к перестройке магнитных полей. Когда противоположные магнитные полюсы встречаются, они взаимно уничтожаются, заменяя друг друга. Этот процесс снова и снова, что приводит к изменению магнитных полюсов Солнца.

Как это влияет на Землю

На Солнце уже начался солнечный максимум, который продлится до конца 2025, а возможно и до начала 2026-го. Это период высокой солнечной активности, влияющей на Землю и ее технологии. Во время солнечного максимума растет количество мощных солнечных вспышек, излучающих ультрафиолетовое и рентгеновское излучение, а также корональные выбросы массы — выбрасываемые в космос потоки намагниченной плазмы.

Эти явления могут нарушить работу навигационных систем и связи на Земле, а также негативно влияют на спутники, вызывая их повреждение или даже падение на планету. Корональные выбросы могут вызвать геомагнитные бури, создающие проблемы для энергетических систем и других технологий, делая этот период опасным.

Напомним, кольца Сатурна оказались старше, чем считалось ранее.

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