Ученые обнаружили способность воды изменять вращение Земли / © Unsplash

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Исследователи выяснили, что большие плотины удерживают невероятное количество воды, буквально перераспределяя массу по всему земному шару. В результате смещается положение земной коры по отношению к мантии, среднему слою планеты.

Об этом пишет Live Science.

Как известно, мантия Земли представляет собой редкий и вязкий слой недр планеты, а кора является ее твердой оболочкой. Вес на поверхности планеты, влияющий на кору, смещает ее относительно мантии, а также влечет за собой смещение положения полюсов Земли.

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«Любое движение массы внутри Земли или на ее поверхности изменяет ориентацию оси вращения относительно коры, которая называется истинным смещением полюсов», — пишут авторы исследования.

Ученые проанализировали глобальную базу данных, охватывающую 6862 плотины, построенные по всему миру между 1835 и 2011 годами. На основе этих данных они рассчитали объем воды, хранящейся в водохранилищах, как эта вода повлияла на распределение массы Земли и было ли этого достаточно для смещения полюсов планеты.

Выяснилось, что в целом строительство дамб привело к смещению полюсов примерно на 113 сантиметров и повлекло за собой падение уровня моря на 21 миллиметр в период с 1835 до 2011 года.

Ранее сообщалось, что ученые из Университета Саутгемптона обнаружили, что движение тектонических плит и подъем мантии уже формируют новый океанический бассейн, разделяющий континент.

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Геофизики подчеркивают, что подъемы мантии являются частью глубоких тектонических процессов, которые имеют прямую связь с поверхностью планеты. Это только подтверждается — человечество становится свидетелем трансформаций, способных изменить облик Земли.