Пользователей бесплатного ChatGPT ждут изменения: что готовят

ChatGPT / © ТСН

Реклама

Компания OpenAI объявила об историческом решении отменить какие-либо ограничения на количество текстовых сообщений для пользователей бесплатных аккаунтов. Теперь общаться с ChatGPT в текстовом режиме можно без лимитов.

Об этом пишет Engadget.

Реклама

Безлимитное текстовое общение с ChatGPT

OpenAI объявила о масштабных изменениях для пользователей бесплатных аккаунтов ChatGPT и тарифа Go. Уже со следующей недели компания отменит ограничение количества текстовых запросов для этих категорий пользователей.

Реклама

В то же время, отдельные ограничения останутся для других функций сервиса. В частности, лимиты будут продолжать действовать для запросов с файлами или изображениями, генерации изображений, а также использования обновленного голосового режима ChatGPT.

GPT-5.6 Luna — основная модель для бесплатных аккаунтов

Кроме этого, OpenAI сделает GPT-5.6 Luna — самую компактную модель нового семейства GPT-5.6 — основной моделью для бесплатных аккаунтов и тарифа Go. Она заменит GPT-5.5 Instant, которая использовалась по умолчанию с мая. Нововведение начнет действовать уже на этой неделе.

У ChatGPT появится кнопка Think

Также у ChatGPT появится кнопка Think («Подумать»), что позволит GPT-5.6 Luna тратить больше времени на подготовку ответа. Для текстовых чатов пользователи бесплатного тарифа и Go смогут пользоваться этой функцией без ограничений, если не будут совмещать ее с другими возможностями. В противном случае использование будет учитываться в отдельном лимите.

Изменения для пользователей тарифов Plus и Pro

Обновления коснутся и пользователей тарифов Plus и Pro. Компания усовершенствует свою флагманскую модель GPT-5.6 Sol, адаптируя ее для повседневного общения.

Реклама

В компании отметили, что обновленная система ChatGPT «предоставляет более сфокусированные ответы, адаптирует уровень детализации к вопросу, избегает излишнего форматирования и предлагает полезную поправку, если простое согласие было бы неуместным».

Кроме этого, OpenAI внедряет новый ползунок, похожий на меню выбора уровня размышлений в Claude. Благодаря ему пользователи Plus и Pro смогут самостоятельно определять, сколько времени ChatGPT будет тратить на формирование ответа.

В компании отмечают, что отмена лимитов для текстовых чатов стала важным этапом развития сервиса. В OpenAI не раскрыли, благодаря чему удалось реализовать такое решение, однако предполагается, что компания достигла существенного прогресса в уменьшении затрат на инференс — вычисления, необходимые для работы обученных моделей искусственного интеллекта. Ранее издание The Information сообщало, что OpenAI близится к такому технологическому прорыву.

«Это конкретный шаг на пути к более доступному интеллекту: мы делаем наши новейшие модели более доступными, улучшаем полезность и надежность ответов, которые получают люди, а также позволяем бесплатным пользователям продолжать текстовые разговоры без ограничения количества запросов. Доступ открывает новые возможности, и это обновление позволяет большему числу людей задавать больше вопросов, развивать собственные идеи и получать помощь тогда, когда она им нужна», — заявили в OpenAI.

Реклама

К слову, против OpenAI подали новый иск из-за смерти 29-летней Фейт Мэдисон: семья утверждает, что ChatGPT усиливал ее религиозные грезы, убеждал, что женщина «пророчица», и романтизировал смерть, называя ее «капитуляцией». Это не единичный случай — по данным Futurism, чат-бот фигурирует в более чем 20 случаях смертей, в том числе подростков, обсуждавших с ним суицидальные намерения без надлежащей реакции системы.

Новости партнеров