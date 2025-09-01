Пользователей iPhone призывают срочно обновить WhatsApp: что произошло

WhatsApp / © Reuters

В WhatsApp для iOS была обнаружена серьезная уязвимость, позволявшая киберпреступникам получать доступ к личным данным пользователей. Если вы используете WhatsApp на iPhone, вам нужно немедленно обновить приложение, чтобы оградить себя от возможной кибератаки.

Об этом пишет Daily Mail.

Детали кибератаки

Эта атака классифицируется как «нулевой клик», то есть хакеры могли получить доступ к устройству без каких-либо действий с вашей стороны, таких как переход по ссылке или открытие вредоносного файла. Эта уязвимость, известная как CVE-2025-55177, позволяла злоумышленникам инициировать обработку вредоносного контента на вашем устройстве.

Хотя уязвимость была обнаружена исследователями WhatsApp и уже исправлена, для обеспечения безопасности критически важно обновить приложение до последней версии.

Кто находился под угрозой?

WhatsApp оценивает, что эта атака была направлена на «определенных целевых пользователей». В частности, «представителей гражданского общества», таких как журналисты, активисты и сотрудники неправительственных организаций.

Эксперт по безопасности Доннча О’Кербхайл из Amnesty International подтвердил, что WhatsApp разослал уведомление об угрозе тем, кто, по его мнению, мог пострадать от этой атаки. Это свидетельствует о высокой опасности эксплойта, поскольку такие атаки являются «стартовой площадкой» для угона данных, прослушивания разговоров и других преступных действий.

Как защититься?

Обновите WhatsApp: Убедитесь, что ваше приложение обновлено до последней версии. Это самый важный шаг. Обновите iOS: Обновите операционную систему вашего iPhone до новейшей версии. Обратите внимание на оповещения: WhatsApp будет отправлять уведомления непосредственно в приложении тем пользователям, которые, вероятно, пострадали от атаки. Если вы получили такое уведомление, вам могут рекомендовать полный сброс устройства до заводских настроек. Будьте осторожны с разрешениями: Эксперты напоминают, что многие приложения требуют чрезмерных разрешений на доступ к вашим данным, даже если это им не нужно. Всегда читайте, на что вы соглашаетесь, загружая новые программы.

Поскольку атаки типа «нулевой клик» оставляют минимальные следы, их очень трудно обнаружить. Именно поэтому регулярные обновления программного обеспечения критически важны для вашей безопасности.

