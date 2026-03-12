Пользователей некоторых iPhone просят срочно обновить iOS из-за опасности: что грозит

iPhone / © из соцсетей

Apple неожиданно выпустила серию обновлений для устаревших устройств, которые уже не поддерживают актуальные версии iOS и iPadOS. Это важный шаг для пользователей гаджетов, выпущенных еще в 2015 году, поскольку патчи содержат критические поправки безопасности.

Об этом пишет 9to5mac.

Какие версии получили обновление:

iOS 16.7.15 и iOS 15.8.7

iPadOS 16.7.15 и iPadOS 15.8.7

Официальное описание обновлений традиционно лаконичен: разработчики указывают, что патч «содержит важные исправления безопасности и рекомендован для установки всем пользователям».

Список устройств, для которых доступно обновление:

iPhone: iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE (1-е поколение), iPhone 6s, iPhone 6s Plus.

iPad: iPad (5-е поколение), iPad Pro 9.7-дюйма, iPad Pro 12.9-дюйма (1-го поколения), iPad mini 4.

Почему это важно?

Хотя Apple не раскрывает детали каждой уязвимости, эксперты отмечают необходимость обновления старых гаджетов. В частности, недавно Google и iVerify опубликовали отчет об опасных инструментах взлома, атакующих устройства на базе iOS от 13 до 17.2.1 версий.

Компания Apple официально подтвердила, что эти апдейты устраняют эксплойт Coruna, ранее использовавшийся для атак на устройства пользователей. Владельцам устаревших моделей настоятельно рекомендуется проверить наличие обновлений в разделе «Параметры» — «Общие» — «Обновление ПО» и установить их как можно быстрее.

