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- Наука и IT
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Пользователи AirPods в Украине получили новую полезную функцию: что известно
Украинцы смогут самостоятельно проверить слух с помощью iPhone и AirPods Pro 2. Apple запустила тесты слуха и режим слухового аппарата в новых регионах.
Apple добавила функции проверки слуха и поддержку режима слухового аппарата в наушниках AirPods Pro 2 сразу в нескольких новых странах — среди них и Украина.
Об этом сообщило издание MacRumors.
Теперь пользователи могут самостоятельно проверить слух непосредственно со своего iPhone или iPad (с iOS 18.1 или iPadOS 18.1) — и в случае необходимости активировать функцию усиления звука.
Тест работает так: в каждое ухо поочередно подаются сигналы разной громкости и частоты (от 500 Гц до 4 кГц), а пользователь касается экрана каждый раз, когда слышит звук. Система фиксирует результат и определяет, есть ли потеря слуха и насколько она выражена — от незначительной до глубокой.
Если обнаружена легкая или умеренная потеря слуха, в странах, где это разрешено, AirPods Pro 2 предлагают включить функцию «слухового аппарата». В этом режиме наушники усиливают те частоты, которые пользователь плохо воспринимает, чтобы облегчить восприятие речи, музыки, видео и даже телефонных звонков.
Функции проверки слуха теперь доступны в таких странах: Украина, Аргентина, Эквадор, Гондурас, Индонезия, Израиль, Казахстан, Молдова, Палестинские территории, Сербия, Тайвань, Таиланд и Вьетнам. Режим слухового аппарата стал доступным во всех этих странах, кроме Аргентины. Кроме того, его поддержку получил и Кипр, где проверка слуха уже была доступна ранее.
Это часть глобального обновления — в целом новые функции поддерживаются уже в более чем 150 странах мира.
Напомним, iPhone получит обновление, о котором пользователи мечтали годами.